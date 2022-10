Les rendus de l’iPhone SE 4 montrent un design analogue à celui de l’iPhone XR

Le modèle 2023 abandonnera l’ancien design en faveur d’un design à encoche comme l’iPhone XR. Il sera doté d’un écran LCD plus grand de 6,1 pouces (vraisemblablement) et, pour la première fois, de la fonction Face ID. Selon Prosser, l’iPhone SE 4 sera disponible en trois coloris, à savoir Minuit, Lumière stellaire et RED (Product).

Apple a rafraîchi l’iPhone SE plus tôt cette année avec un nouveau chipset pour de meilleures performances et diverses autres mises à jour matérielles par rapport à son prédécesseur. Bien que la société ne soit pas connue pour lancer un nouveau modèle année après année, les rumeurs suggèrent qu’ Apple prévoit de lancer un nouveau modèle d’iPhone SE en 2023 .