Les applications Android commencent à être déployées sur Windows 11

La mise à jour Moment 1 de Microsoft pour Windows 11 Update 2022 arrive avec une petite surprise (bien que nous savions qu’elle allait arriver de toute façon) : le support des applications Android.

C’est exact, les utilisateurs peuvent maintenant exécuter des applications Android sur leurs appareils Windows 11, tant qu’ils sont basés dans l’une des 31 régions de support, comme la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, et d’autres.

La prise en charge des applications Android sur Windows 11 est assurée par l’application Amazon Appstore, qui est maintenant déployée sur les appareils utilisant la mise à jour Update 2022.

Il va sans dire que les utilisateurs doivent également exécuter le Windows Subsystem for Android, et Microsoft précise avoir travaillé dur avec les développeurs pour s’assurer que suffisamment d’applications sont disponibles pour les utilisateurs. Donc, à l’heure actuelle, la fonctionnalité est livrée avec environ 50 000 titres, y compris des applications et des jeux.

« Grâce à notre partenariat avec Amazon, vous pouvez désormais accéder aux applications et aux jeux Android de l’Amazon Appstore, généralement disponible dans 31 pays, dont l’Australie, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, l’Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et plus encore », explique Microsoft.

Plus de 50 000 titres parmi lesquels choisir

« Avec plus de 50 000 titres parmi lesquels choisir, il est facile de découvrir et de télécharger vos applications et jeux préférés sur votre appareil Windows, tels que Project Makeover, Evony : The King’s Return, Coin Master, Kindle, Audible, FlipaClip, Lutron et bien d’autres encore. Grâce au Windows Subsystem for Android™, les développeurs ont désormais encore plus de moyens de proposer leurs applications et leurs jeux sur Windows ».

La mise à jour Moment 1 est actuellement disponible en tant que mise à jour preview, les utilisateurs doivent donc se rendre manuellement sur Windows Update et vérifier les mises à jour. Cependant, Microsoft commencera la mise à jour automatique le mois prochain dans le cadre du cycle Patch Tuesday lorsque la mise à jour apparaîtra sur Windows Update pour tous les appareils aux côtés d’autres améliorations de sécurité.