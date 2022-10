La date de disponibilité du VPN gratuit du Pixel 7 est clarifiée via un document d’assistance

Un service VPN gratuit va devenir disponible pour les appareils Pixel 7, et la fenêtre de sortie a été confirmée par un document de support, découvert par 9to5Google. Les utilisateurs pourront profiter du service gratuit VPN sur leur Pixel 7 et Pixel 7 Pro dès ce mois de décembre depuis l’application Google One.

Pour que les propriétaires d’appareils Pixel 7 puissent utiliser leur offre de VPN gratuit, ils devront installer l’app Google One. L’application propose plusieurs plans d’abonnement, qui incluent un espace de stockage dans le cloud, une sauvegarde automatique des médias et même la possibilité de partager ces avantages avec la famille.

Pour les propriétaires de Pixel 7 qui veulent profiter de l’offre VPN gratuite de Google, aucun achat supplémentaire ne sera nécessaire. Cependant, cela laisserait certains utilisateurs avec des plans actifs suspendus, car la solution VPN est déjà disponible pour eux dès maintenant, quel que soit le modèle d’appareil.

Alors que cette offre permettra aux propriétaires de Pixel 7 et Pixel 7 Pro d’économiser l’abonnement, elle ne leur donnera accès à aucune des autres fonctionnalités de Google One du plan à 9,99 euros, et ne leur donnera pas non plus la possibilité de s’abonner à un rabais.

La plupart des propriétaires de Pixel 7 seront éligibles à l’offre de VPN gratuit

L’offre présente certaines limites techniques. Bien que les appareils Pixel 7 soient disponibles en Inde et à Singapour, les propriétaires de ces deux pays ne pourront pas bénéficier du service VPN gratuit. Il en va de même pour tous les comptes Google Enfant et Workspace.

Les services VPN sont de plus en plus populaires pour les utilisateurs qui veulent protéger leur présence en ligne ou utiliser des services en dehors de leur région. C’est vraiment génial de voir Google donner quelque chose de supplémentaire et de bénéfique à ses clients.

Alors qu’il est déjà clair que le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro ressemblent à de solides concurrents, le VPN gratuit était l’une des deux caractéristiques encore à révéler. La prochaine sur la liste est « Appel clair » et elle pourrait rendre le mois de décembre encore plus spécial pour les propriétaires d’appareils Google.