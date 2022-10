by

WhatsApp obtient des réactions aux statuts, des liens d’appel, et plus encore

En avril dernier, WhatsApp a ajouté la possibilité de réagir à un message, et depuis lors, la possibilité de réagir à un statut WhatsApp est attendue. La rumeur voulait que cette fonctionnalité soit en préparation, et finalement, nous avons maintenant la possibilité de réagir à la version des Stories de WhatsApp, ainsi que quelques autres nouvelles fonctionnalités.

WhatsApp a introduit une nouvelle mise à jour pour les utilisateurs Android et iOS, qui a conduit à l’introduction de réactions sur les Status. Cela sera analogue à la façon dont on peut réagir aux Stories sur Instagram et même aux Stories sur Facebook.

Actuellement, il y a 8 options d’emojis au choix, à savoir le visage souriant avec des yeux de cœur, le visage avec des larmes de joie, le visage avec la bouche ouverte, le visage en pleurs, les mains pliées, les mains qui applaudissent, les cotillons et le 100. La fonctionnalité est maintenant en ligne et devrait être accessible à tous. J’ai pu l’utiliser à la fois sur mon Pixel 7 Pro et sur mon iPhone 13.

Pour rappel, même les réactions aux messages avaient des options limitées au moment du lancement, suite à quoi WhatsApp a introduit la possibilité de réagir aux messages avec n’importe quel emoji. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que la même chose se produise pour les statuts également. Cela dit, étant donné qu’Instagram n’offre pas de support pour une réaction d’emoji pour les Stories, il y a des chances que la plateforme de messagerie appartenant à Meta n’en obtienne pas non plus après tout.

En plus de cela, WhatsApp a également introduit les liens d’appel. Cette fonctionnalité a été annoncée récemment et permet aux utilisateurs de créer des liens vers des appels, un peu comme cela se fait sur Google Meet et Zoom, afin que les gens puissent facilement rejoindre des appels de groupe.

D’autres outils

Il y a également de nouveaux contrôles de groupe ; désormais, seuls les administrateurs de groupe sauront si quelqu’un quitte un groupe et ils pourront supprimer des messages au nom des autres, une fonctionnalité qui était en phase de test bêta auparavant. En outre, les utilisateurs pourront annuler la fonction « supprimer pour moi » pendant quelques secondes.

Alors, que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités de WhatsApp ?