Les écouteurs sans fil antibruit de Razer arrivent sur Xbox et PlayStation

Pour se démarquer des nombreux casques supra-auriculaires que Razer a commercialisés pour les consoles, la société propose une nouvelle version de ses écouteurs sans fil Hammerhead pour PlayStation et Xbox.

La gamme Razer Hammerhead s’agrandit avec une nouvelle paire d’écouteurs sous licence officielle PlayStation et Xbox. Avec une conception visuelle destinée à correspondre à la PS5 et à la Xbox Series X, les écouteurs Razer Hammerhead HyperSpeed sont livrés avec un dongle Type-C et offrent jusqu’à 30 heures d’autonomie.

Les nouveaux écouteurs de Razer sont conçus pour les jeux sur console. Ils peuvent être connectés à des appareils par le biais d’une connexion sans fil de 2,4 GHz (à l’aide du dongle fourni) ou de Bluetooth 5.2. Cela leur permet de se connecter à la fois aux consoles modernes et aux appareils mobiles, offrant aux joueurs plus de flexibilité et une latence plus faible. Razer promet que l’émetteur USB-C HyperSpeed offrira des performances audio à faible latence (entre 25 et 35 ms).

Les deux versions seront vendues au prix de 179,99 euros et lancées en novembre prochain chez certains revendeurs et sur le site Web de Razer.

La caractéristique la plus notable est le design, en particulier sur la version sous licence PlayStation. Contrairement aux traditionnels Hammerheads noirs, la version PlayStation présente un schéma de couleurs noir et blanc qui va de pair avec la PS5. La version Xbox semble être un peu plus proche du design normal des Hammerheads, correspondant au design entièrement noir de la Xbox Series X. Les deux versions sont alimentées par Razer Chroma RGB.

La gamme Hammerhead HyperSpeed est dotée d’une fonction de suppression active du bruit, ainsi que d’un double microphone antibruit environnemental. La batterie peut durer jusqu’à 30 heures et les écouteurs sont livrés avec leur propre étui de charge.

Ce n’était là qu’une des annonces audio que Razer avait en réserve lors de son stream Razercon. Il a également révélé des versions mises à jour de son casque Kaira Pro. Le Kaira X est spécialement conçu pour la PS5, tandis que les Kaira HyperSpeed et Pro HyperSpeed sont plutôt destinés à une utilisation multiplateforme. La nouvelle gamme est équipée de haut-parleurs TriForce Titanium 50 mm, d’une autonomie de 30 heures et d’un microphone ENC HyperClear Supercardioïde détachable.