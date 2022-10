Le SUV Mercedes-Benz EQE est un véhicule électrique de luxe

La Mercedes-Benz EQE est devenue un SUV. Le constructeur allemand a révélé une version plus haute et plus utilitaire de sa berline EQE, et bien que le prix soit encore gardé secret, le SUV EQE devrait arriver chez les concessionnaires à partir de 2023. Nous savions que nous aurions une version SUV de la berline EQE depuis qu’elle a été révélée l’année dernière. Mercedes a fait de même pour son véhicule électrique phare, le EQS, en présentant une version SUV au début du mois. Il s’agit du quatrième VE construit sur la nouvelle plateforme VE du constructeur.

Avec le SUV EQE, nous obtenons trois niveaux de finition — une version à moteur arrière et deux versions à double moteur — ainsi qu’une variante de performance AMG. La principale différence entre la berline EQE et son homologue SUV est la taille et l’espace intérieur, Mercedes les positionnant comme « les modèles les plus spacieux de leur catégorie ».

En fait, le SUV EQE à 5 places est plus compact que la berline : avec ses 3,03 m, il a un empattement plus court de 8,89 cm. Cela lui donne plus d’agilité et de maniabilité sur la route, affirme la société.

Le modèle de lancement du SUV EQE à propulsion arrière utilisera le même pack de batteries de 90,6 kWh que le modèle de base de l’EQS, qui, selon la société, permettra de parcourir une impressionnante distance de 550 kilomètres avec une charge complète — bien que ce chiffre soit basé sur la norme européenne WLTP, plus indulgente, de sorte qu’une estimation plus réaliste de l’autonomie sera probablement inférieure.

Il s’agit tout de même d’une autonomie inférieure à celle de la berline EQE, qui dispose d’une batterie de taille analogue, mais d’une forme plus aérodynamique et de roues plus petites, ce qui lui confère une autonomie de 660 kilomètres. Le SUV EQE développera 288 chevaux, ou 536 chevaux pour la version à transmission intégrale. La version AMG développera jusqu’à 677 chevaux grâce à deux moteurs électriques et des roues de 21 pouces.

Le passage vers le tout électrique

Le SUV EQE sera doté d’un écran tactile OLED de 12,8 pouces dans le tableau de bord central ainsi que d’un groupe d’instruments de 12,3 pouces derrière le volant. Le véhicule électrique comprendra de nombreux autres accessoires de luxe Mercedes, tels que l’assistant numérique MBUX pour aider à trouver des stations de recharge et autres, ainsi qu’un système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) et un système audio que le constructeur décrit comme « Energizing Comfort ». Le SUV EQE va également recevoir des mises à jour et des améliorations en temps réel.

En plus de la berline EQE et du VUS EQE, Mercedes lancera également une G-Wagen électrifiée à la mi-2024. L’entreprise affirme qu’elle passera au tout électrique d’ici 2030 et s’engage à investir 40 milliards d’euros (environ 47 milliards de dollars) dans cet effort.

L’EQS semble déjà être un concurrent digne de la Model S Plaid de Tesla — la société a déclaré avoir vendu 30 000 VE entre juillet et septembre — donc la future EQE et sa version SUV qui arrivera en 2023 ont pour but d’offrir un moyen un peu plus abordable et plus accessible d’accéder à ce que Mercedes-Benz fait dans le haut de gamme avec ses voitures électriques.