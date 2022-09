WhatsApp ajoute des liens en un clic pour rejoindre un appel facilement

WhatsApp a annoncé la disponibilité d’une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de rejoindre un appel WhatsApp via un lien. Cette fonctionnalité est en développement depuis février 2022 et est enfin déployée.

Vous pouvez déjà rejoindre un appel en cours sur WhatsApp. Avec la nouvelle fonction Liens d’appel, vous pouvez créer un lien d’appel directement dans votre liste de contacts et le partager avec n’importe qui, y compris des personnes qui ne sont pas en contact avec vous, afin qu’elles puissent rejoindre l’appel.

L’option « Créer un lien d’appel » apparaîtra dans l’onglet Appels. Cela semble être un excellent ajout aux capacités d’appel vidéo ou vocal de l’application de messagerie. Évidemment, le contact avec lequel vous partagez le lien doit avoir WhatsApp installé, sinon il ne pourra pas se joindre à l’appel. Le bon côté des choses, c’est que cela facilite grandement la participation à un appel puisqu’il suffit d’appuyer sur le lien reçu.

Au-delà des contacts de votre répertoire, vous pourrez envoyer un lien d’appel à n’importe qui sur WhatsApp. Les liens peuvent être ajoutés à une invitation ou envoyés dans une discussion, et ils sont disponibles pour les appels audio et vidéo. C’est particulièrement utile lorsque vous voulez planifier une conférence téléphonique avec plusieurs personnes qui peuvent ou non se trouver dans votre liste de contacts. Tant qu’elles sont sur WhatsApp, elles recevront vos liens et rejoindront l’appel si elles le souhaitent.

La nouvelle fonction Liens d’appel de WhatsApp sera déployée aux utilisateurs d’Android et d’iOS dans le monde entier, à partir de cette semaine. Si vous ne la voyez pas encore sur votre téléphone, attendez quelques jours de plus. On ne sait pas encore comment WhatsApp prévoit de protéger les appels vidéo des personnes qui obtiennent ces liens frauduleusement, mais pour être sûr, vérifiez deux fois à qui vous envoyez ces liens d’appel avant de le faire.

Un concurrent de Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom ?

Dans des nouvelles connexes, Mark Zuckerberg de Meta a confirmé que WhatsApp a commencé à tester les appels vidéo chiffrés sécurisés pour un maximum de 32 personnes. On nous promet plus d’informations sur le sujet bientôt, donc c’est à peu près tout ce que nous avons pour le moment.

Au sujet de cette fonctionnalité, Mark Zuckerburg, PDG et fondateur de Meta a déclaré :

Nous mettons en place des liens d’appel sur WhatsApp à partir de cette semaine afin que vous puissiez partager un lien pour démarrer un appel d’un simple toucher. Nous testons également les appels vidéo chiffrés et sécurisés pour un maximum de 32 personnes. Plus d’informations bientôt.

L’augmentation de la capacité d’appel fait de WhatsApp un concurrent de Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom. Ces offres concurrentes ont une capacité d’appel bien supérieure (100 pour Google et Microsoft Teams et 300 pour Zoom). Cependant, elles comportent des restrictions comme la durée des appels pour les comptes gratuits et pourraient ne pas être le premier choix des milliards de personnes qui discutent déjà sur WhatsApp. WhatsApp n’a pas mentionné de restrictions sur la durée des appels, ce qui pourrait en faire l’une des meilleures applications d’appel vidéo gratuites pour les petites équipes et les réseaux personnels, une fois que la fonctionnalité sera largement disponible.