ChatGPT : Canvas, la nouvelle interface collaborative pour booster vos projets

La société à l’origine de ChatGPT, OpenAI, vient de dévoiler Canvas, une nouvelle interface collaborative pour son chatbot d’IA. Disponible en version bêta pour les abonnés Plus et Teams, Canvas permet une interaction plus riche et plus intuitive avec ChatGPT pour les projets d’écriture et de codage.

Canvas permet de visualiser, modifier et éditer facilement des portions spécifiques des réponses de ChatGPT dans un panneau latéral.

« Nous révolutionnons la façon dont les humains peuvent collaborer avec ChatGPT », a déclaré Karina Nguyen, responsable de la recherche sur Canvas. Cette nouvelle interface offre un espace de travail dédié, distinct du flux de conversation, pour visualiser et modifier le contenu généré par l’IA en temps réel.

Cette fonctionnalité, basée sur le modèle GPT-4o d’OpenAI, rappelle la fonctionnalité Artifacts du chatbot Claude d’Anthropic, lancée en juin 2024. Tout comme Artifacts, Canvas offre un affichage en panneau latéral pour visualiser et modifier le contenu généré par l’IA.

Une collaboration intuitive et des fonctionnalités avancées pour ChatGPT

Canvas se lance automatiquement lorsque ChatGPT détecte un scénario où il peut être utile. Les utilisateurs peuvent fournir des commentaires précis sur le contenu généré, mettre en évidence des sections spécifiques pour révision, ou modifier directement le texte ou le code. Il est même possible de demander à ChatGPT de rechercher des informations sur Internet et de les intégrer au projet en cours.

Canvas propose également un menu de raccourcis pour accéder à des outils courants, tels que la suggestion de modifications, l’ajustement de la longueur ou du niveau de lecture du texte, le débogage de code, l’ajout d’emojis et la « finition finale » pour vérifier la grammaire, la clarté et la cohérence.

Des interfaces adaptées aux tâches

L’apparence de Canvas varie en fonction de la tâche. Pour l’écriture, Canvas ressemble à un document Word, tandis que pour le codage, il inclut des numéros de ligne pour faciliter l’édition. Les raccourcis pour le codage permettent de réviser le code, de corriger les bugs, d’ajouter des commentaires et de traduire le code dans différents langages de programmation.

Disponibilité et perspectives

Canvas est actuellement en version bêta et réservé aux abonnés ChatGPT Plus et Teams. OpenAI n’a pas encore annoncé de date de disponibilité pour les utilisateurs Enterprise et Free.

Canvas et Artifacts illustrent une tendance émergente : la volonté de rendre les chatbots plus intuitifs et collaboratifs. Des applications comme Hyperwrite, Jasper et JotBot proposent déjà des fonctionnalités d’édition de texte généré par l’IA. À terme, les interfaces collaboratives comme Canvas et Artifacts pourraient devenir la norme, simplifiant l’interaction avec les chatbots et favorisant la collaboration homme-machine.

Avec Canvas, OpenAI enrichit l’expérience ChatGPT et offre aux utilisateurs un outil puissant pour collaborer avec l’IA sur des projets d’écriture et de codage.