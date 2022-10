Voici Android 12L inspiré de Windows 11 pour le Surface Duo

Alors que Microsoft ne sortira pas un nouveau modèle Surface Duo cette année, la société travaille toujours sur la refonte de l’expérience sur son appareil à double écran avec une version logicielle majeure.

Nous savons depuis un certain temps que le géant du logiciel préparait la mise à jour d’Android 12L pour le Surface Duo, et maintenant grâce à de nouvelles captures d’écran publiées par Windows Central, nous avons enfin un aperçu de ce qui est à venir pour les propriétaires de l’appareil.

La source affirme que la mise à jour vers Android 12L est en préparation chez Microsoft depuis au moins mars, et maintenant il semble que le logiciel est déjà à un stade avancé.

Il s’avère que l’expérience Android 12L du Surface Duo est fortement inspirée de Windows 11, ce qui est logique puisque Microsoft mise beaucoup sur son système d’exploitation de bureau. L’interface utilisateur dans son ensemble semble également reproduire celle de Windows 11, en particulier lorsqu’il s’agit des écrans de paramètres. Le démarrage de Microsoft est également rafraîchi, selon les captures d’écran.

En ajoutant certains éléments de design de Windows 11 à Android 12L, Microsoft tente de faire de la Surface Duo une extension mobile de votre PC. Il s’agit d’un stratagème marketing ingénieux de la part de Microsoft, car il pourrait contribuer à générer davantage de ventes du Surface Duo par ceux qui sont très à l’aise avec leur PC de bureau tout en étant familiers avec Android.

Aucune information sur le déploiement de la mise à jour Android 12L

À ce stade, on ne sait pas exactement quand Android 12L devrait commencer à être déployé sur le Surface Duo, mais la société affirme que tout cela devrait arriver plus tard dans l’année.

En attendant, Microsoft se concentre sur la promotion de ses nouveaux modèles Surface qui contribuent à rafraîchir la marque Surface. « Au cours des 10 dernières années, Surface a défié la convention du PC — à travers des facteurs de forme innovants et de nouveaux modèles d’interaction qui ont transformé ce que l’industrie attend d’un ordinateur portable, d’un ordinateur de bureau, d’une tablette et d’un appareil de productivité mobile. Plus important encore, Surface et Windows ont contribué à éliminer les barrières, permettant à chacun d’entre nous de se connecter, de créer, de travailler, d’apprendre et de jouer d’une manière nouvelle et naturelle. En réunissant le meilleur de Microsoft sur un seul appareil », a déclaré Microsoft.

Un nouveau modèle Surface Duo, souvent appelé Surface Duo 3, devrait être annoncé l’année prochaine, très probablement à l’automne. Selon certaines spéculations, le prochain Surface Duo pourrait avoir un tout nouveau look et pourrait être un véritable smartphone pliable avec un design analogue à celui du Galaxy Z Fold 4. Cela pourrait être bouleversant pour ceux qui préfèrent le design actuel du Surface Duo.