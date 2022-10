La rumeur veut que Apple travaille à une refonte du design d’iMessage

Ce n’est pas pour rien qu’Apple peut s’en tirer avec beaucoup plus de moyens que le géant américain de la technologie. La société de Cupertino a cultivé l’écosystème numérique le plus raffiné au monde. Ce dernier est à la fois l’un des plus grands atouts d’Apple et un fréquent point de discorde dans la communauté technologique.

Néanmoins, une chose ne fait aucun doute : il est difficile d’échapper à l’écosystème Apple, surtout en Amérique, où l’entreprise détient une part de marché inégalée et règne en maître sur de nombreuses catégories d’appareils. L’un des joyaux de la couronne d’Apple est iMessage, son service de messagerie instantanée.

iMessage a grandi aux côtés d’Apple pendant plus d’une décennie, mais son principe est resté plus ou moins le même. Cependant, aujourd’hui, l’application pourrait connaître la plus importante refonte de son histoire.

Selon le populaire Majin Bu, Apple travaille actuellement sur une version « complètement renouvelée » d’iMessage. Cette information a été communiquée pour la première fois dans un tweet et a ensuite été couverte par MacRumors dans un article dédié.

According with my resource, Apple is working on a new version of iMessage completely renewed. New home, chat rooms, video clips, and new chat features in AR. It should be released next year along with the new headset #Apple #AppleAR #iMessage pic.twitter.com/Wp2WT8apNX

—Majin Bu (@MajinBuOfficial) October 14, 2022