Amazfit dévoile sa smartwatch Falcon haut de gamme avec un coach d’entraînement basé sur l’IA

Attention ! Il y a un nouvel acteur sur le marché des smartwatches. Amazfit a présenté une nouvelle smartwatch premium, axée sur la performance, appelée Falcon. Elle est livrée avec un boîtier en titane, un coach d’entraînement basé sur l’IA appelé Zepp Coach, une autonomie de 14 jours, et bien plus encore.

La Amazfit Falcon a un châssis unibody en titane, un peu comme l’Apple Watch Ultra et la série Galaxy Watch 5 de Samsung, et des bracelets en silicone. L’écran circulaire est doté d’un verre en cristal de saphir pour une construction solide et résistante. L’écran, qui mesure 1,28 pouce, est de type AMOLED. Il supporte une luminosité de pointe de 1 000 nits, une résolution d’écran de 416 × 416 pixels et une densité de pixels de 326 ppp.

Le Zepp Coach utilise l’IA pour créer des modules d’entraînement personnalisés en fonction des caractéristiques physiques des utilisateurs. Il tient compte du niveau de fatigue des personnes et de plus de facteurs pour fournir la bonne routine d’entraînement sans en faire trop. La Amazfit Falcon peut également être couplée à des dispositifs d’entraînement comme une ceinture cardiaque et vous aide à créer des modèles d’entraînement. Il peut également compter les répétitions de divers exercices d’entraînement qui peuvent être suivis depuis l’application Zepp.

On retrouve le traditionnel ensemble des fonctions de santé : un capteur de fréquence cardiaque, un capteur d’oxygène sanguin, un tracker de sommeil avec une prise en charge de SomnusCare pour des statistiques détaillées, et la possibilité d’enregistrer la fréquence respiratoire.

Il existe plus de 150 modes de sport et une reconnaissance intelligente de 8 sports comme la course en extérieur, la marche en intérieur, le tapis de course, etc. L’écran s’allume lorsqu’un mode sport est activé, ce qui permet de voir facilement la progression sans réveiller la montre et de diffuser en direct les données sportives.

Parmi les autres fonctions permettant de suivre facilement les activités physiques, citons le mode « Track Run », la correction intelligente de la trajectoire, les mouvements GPS en temps réel et les importations d’itinéraires. De plus, la montre Falcon peut être synchronisée avec des applications tierces comme Apple Health, Google Fit, etc. L’algorithme d’état d’entraînement PeakBeats peut fournir un résumé de la séance d’entraînement une fois celle-ci terminée.

Prix et disponibilité

Il y a une batterie de 500 mAh sous le capot, qui peut durer jusqu’à 14 jours sur une seule charge. En outre, la Amazfit Falcon est dotée d’une résistance à l’eau de 200 mètres, d’un système d’évaluation de la santé PAI, du stockage et du contrôle de la musique, d’un GPS à double bande, de Zepp OS, etc.

Le prix de la Amazfit Falcon est de 499 euros, et elle est maintenant disponible à la vente en France. Elle est livrée dans une seule couleur Supersonic Black.