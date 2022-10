Google montre comment le Pixel 7 peut réparer des photos anciennes mal prises

Maintenant que la série Pixel 7 a été officiellement lancée, mon Pixel 6 Pro a maintenant un an de plus et, bien qu’il obtienne certaines des fonctionnalités lancées avec le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, mon vieillissant smartphone n’aura pas la reconnaissance faciale. Une autre fonctionnalité que l’on ne trouvera que sur les modèles Pixel 2022 est une fonctionnalité cool appelée « Anti-flou ».

Vous vous souvenez peut-être que l’année dernière, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro offraient une fonctionnalité appelée Face Unblur qui utilise l’apprentissage automatique pour s’assurer qu’une photo que vous prenez ne comprend pas un visage flou. Pour ce faire, le smartphone prend des photos de l’objectif principal et de l’objectif grand-angle en même temps et les assemble. « Anti-flou » va encore plus loin. Il prend des photos floues et sombres prises par n’importe quel appareil photo et les rend plus nettes tout en supprimant le bruit visuel.

La semaine dernière, Google a publié une vidéo de 30 secondes qui finira certainement par devenir une publicité télévisée. Le titre est « #FixedOnPixel : Photo Unblur on Pixel 7 & Pixel 7 Pro ». La vidéo commence par un regard sur la photo d’un bébé qui n’est pas une image formidable. En surimpression sur la photo, on peut lire les mots « Shot on that phone », ce qui vous laisse l’impression que la photo de bébé de mauvaise qualité a été prise sur un smartphone concurrent.

En une fraction de seconde, la photo du bébé s’éclaircit, devient plus lumineuse et plus nette, et le mot « corrigé » apparaît en face de la photo. Google nous montre ensuite d’autres exemples de photos de mauvaise qualité qui sont améliorées grâce à Photo Unblur.

Comme cette fonctionnalité repose sur le nouveau chipset Google Tensor 2, elle ne peut pas arriver sur la gamme Pixel 6.

La publicité montre également des exemples de la Gomme magique

Certains des autres échantillons montrés dans la publicité révèlent la Gomme magique. Il s’agit de la fonctionnalité qui supprime les distractions indésirables d’une photo. Bien sûr, il y a des applications tierces qui offrent cela, mais vous devez vous inquiéter qu’elles contiennent des logiciels malveillants. Google propose également Camouflage, une fonction qui modifie la couleur d’un élément pour qu’il corresponde davantage à la teinte de l’arrière-plan et se fonde dans l’image au lieu de se démarquer.

Avec le dernier échantillon, nous voyons le nouveau slogan hashtag « Fixed on Pixel ».