Waymo envisage d’implanter son prochain service de Robotaxi dans une circulation est très dense

Le service de covoiturage sans chauffeur Waymo de Google étend ses activités à Los Angeles, en Californie. Waymo n’a pas encore précisé la date à laquelle les trajets commenceront, mais a simplement indiqué que Los Angeles serait la prochaine étape. Il s’agit d’une annonce importante, étant donné la taille et de l’ampleur de la conduite à LA, qui est plus complexe que Phoenix et San Francisco.

Waymo exploite une flotte de véhicules électriques autopilotés Jaguar I-PACE — ceux-ci sont actuellement utilisés par le public à Phoenix, en Arizona, et sont testés par les employés à San Francisco, en Californie. Ces véhicules n’ont pas de conducteur, que ce soit dans le véhicule ou à distance — ils fonctionnent uniquement à l’aide de capteurs et peuvent être utilisés par le public à Phoenix sans accord de confidentialité ni ramassage prédéfini depuis l’application Waymo One. L’entreprise dispose actuellement de quelques « testeurs de confiance » à San Francisco : des non-employés qui peuvent monter dans une voiture à conduite autonome avec un opérateur Waymo sur le siège du conducteur.

Starting this week, Angelenos might catch a glimpse of Waymo’s cars on the streets of LA! Our cars will be in town exploring how Waymo’s tech might fit into LA’s dynamic transportation environment and complement the City’s innovative approach to transportation. pic.twitter.com/REHfxrxqdL —Waymo (@Waymo) October 7, 2019

Phoenix a été la première région où Waymo a travaillé, car elle est caractérisée par des rues larges et plates en forme de grille et n’est pas aussi encombrée par le trafic que les grandes villes de Californie. Le déménagement à San Francisco a considérablement augmenté la complexité : la ville est assez difficile à conduire, mais au moins elle est petite, ce qui signifie que tout peut être planifié à l’avance pour que les véhicules aient plus de facilité à naviguer.

La zone de couverture publique de Waymo à Phoenix s’étend sur une centaine de kilomètres carrés. L’entreprise effectue également des tests dans le centre-ville de Phoenix, y compris des trajets vers l’aéroport Sky Harbor. À San Francisco, la zone de couverture est plus petite.

Il est intéressant de noter que le communiqué de presse cite la population de la zone métropolitaine de Los Angeles, qui compte 13 millions d’habitants et couvre une zone bien plus vaste que toutes les précédentes zones de service en termes de population, de superficie et de complexité.

Comparée aux rues de SF et Phoenix, Los Angeles est le pire des deux mondes — une immense métropole tentaculaire avec beaucoup de distance à couvrir et une qualité de route souvent médiocre, des tonnes de trafic et des routes complexes.

Une vraie étude

Waymo mentionne certaines de ces difficultés dans son communiqué de presse :

Nous avons également parcouru de manière autonome des millions de kilomètres sur les autoroutes, ce qui nous donne une longueur d’avance sur certaines des routes les plus difficiles de Los Angeles. Des routes qui comprennent des bretelles d’autoroutes entrecroisées, des rues étroites, un grand nombre de virages à gauche non protégés, des couchers de soleil aveuglants sur ses routes est-ouest et des conducteurs distraits.

Actuellement, les trajets de Waymo sont encore gratuits pour le public à Phoenix, contrairement à son concurrent GM Cruise qui a commencé à faire payer certains trajets à San Francisco plus tôt cette année. Waymo a également l’autorisation de commencer à facturer des trajets à San Francisco, mais ne l’a pas encore fait, car il n’est pas encore ouvert au public dans cette zone. Waymo affirme que la potentielle opportunité commerciale sur le marché de Los Angeles est aussi importante qu’une douzaine de petites villes américaines combinées, en raison de sa population, de sa taille et de sa nature centrée sur la voiture.

Lots of interesting data from Los Angeles. To map the city, we use the same vehicles from our autonomous fleet powered by the fifth-generation Waymo Driver. Here’s a behind the scenes view of what the Waymo Driver saw going down Ocean Avenue in Santa Monica. https://t.co/GYuashZ3ml pic.twitter.com/rZXPgAxQgf — Dmitri Dolgov (@dmitri_dolgov) September 29, 2021

Nul doute que les premiers trajets à Los Angeles ne seront pas payants, car Waymo teste son programme.