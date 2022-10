Twitter travaille sur une fonctionnalité de contrôle des mentions « @ »

Twitter travaille sur une fonctionnalité qui vous permettra de contrôler qui peut vous mentionner. En effet, découverte par Jane Manchun Wong, une fonctionnalité expérimentale de Twitter permet aux utilisateurs de bloquer entièrement les mentions les concernant.

Le designer de la protection de la vie privée de Twitter, Dominic Camozzi, a également reconnu que cette fonctionnalité était en cours de développement dans un tweet supprimé depuis et a demandé aux utilisateurs de faire part de leurs commentaires.

La version de test de cette fonctionnalité permet d’autoriser les mentions de n’importe qui, des personnes que vous suivez ou d’aucune personne. Si les utilisateurs de Twitter pouvaient choisir qui peut les « @ », le fonctionnement de la plateforme s’en trouverait profondément modifié. Vous ne pourriez peut-être plus dire bonjour ou signaler quelque chose à un inconnu sur la plateforme.

Twitter is working on letting you control who can mention you on Twitter pic.twitter.com/UemMCGcy70

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 13, 2022