Twitter vous permet désormais d’intégrer des GIF, des images et des vidéos dans un seul tweet

Vous en avez assez de ne pas pouvoir associer un amusant GIF à une photo dans vos tweets ? Twitter fait tomber cette limite, en annonçant aujourd’hui que vous pourrez désormais combiner des GIFs, des images et des vidéos dans un seul tweet.

Dans un article de blog publié mercredi, Twitter indique que vous pouvez utiliser une combinaison de quatre GIF, photos et/ou vidéos maximum par tweet. Le support Twitter a partagé une vidéo dans le tweet ci-dessous, démontrant le mélange de chaque format de contenu dans les tweets.

Get ready to mix it up with visuals on Twitter.

You can now add a combination of media to your Tweet on Android and iOS. That means you can include a photo, GIF, and video (or two!) all in the same Tweet. Tap the photo icon in the Tweet composer to start mixing your media. pic.twitter.com/9D1cCzjtmI

—Twitter Support (@TwitterSupport) October 5, 2022