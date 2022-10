Windows 12, le successeur de Windows 11 a peut-être été révélé

La prochaine version de Windows porte le nom de code « Next Valley » en interne et devrait sortir en 2024 . Le prototype présenté hier est représentatif des objectifs de conception que Microsoft tente d’atteindre, selon les sources de Bowden.

Sur la base de l’image, nous pouvons voir une barre des tâches flottante au bas de l’écran . Nous pouvons également voir une icône pour le Wi-Fi et un indicateur de charge de la batterie dans le coin supérieur droit. Il y a également une barre de recherche en haut au centre et des détails sur la météo dans le coin supérieur gauche.

Il est possible que ce qui a été montré dans cette capture d’écran soit un prototype de Windows 12. Soutenant cette hypothèse, Zac Bowden de Windows Central a confirmé que le design vu dans l’image était quelque chose qui a été montré en interne chez Microsoft il y a quelques mois. Et apparemment, il existe d’autres variantes de ce prototype, dont l’une a les éléments de l’interface utilisateur positionnée sur une barre translucide, comme l’affirme Bowden.