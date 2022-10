Microsoft 365 remplace l’application Office avec de nouvelles fonctionnalités et un nouveau design

Microsoft rebaptise ses applications Office intégrées sur Windows en Microsoft 365. Alors que l’application existante est principalement utilisée pour un accès rapide aux applications Office, la nouvelle application Microsoft 365 est conçue pour exploiter réellement le réseau Graph de Microsoft afin de fournir des applications supplémentaires, des documents pertinents et un flux de réunions et d’informations qui pourraient être utiles pour planifier une journée à l’avance.

Cette nouvelle application ne sera pas non plus limitée aux clients commerciaux de Microsoft, puisque les consommateurs et les étudiants pourront également en profiter. Elle comprendra l’accès habituel aux applications Office, un flux de documents et de fichiers récents, et la possibilité de naviguer par réunions.

Il inclut également toutes les applications Microsoft, et pas seulement celles d’Office, et il y a même une section pour les applications tierces et les applications d’entreprise. Enfin, il y a un flux pour voir les réunions à venir et des recommandations personnalisées provenant du réseau Graph de Microsoft.

« La nouvelle application Microsoft 365 s’inscrit dans le cadre de notre stratégie plus large et de l’accent que nous mettons, en tant qu’entreprise, sur Microsoft 365. Elle reflète l’innovation que nous nous sommes efforcés d’apporter à mesure que le travail et la vie continuent d’évoluer », explique Jared Spataro, CVP of Modern Work chez Microsoft. « La nouvelle application sert de hub pour toutes les applications de productivité proposées par Microsoft 365 et offre une expérience simple, mais puissante, à nos clients qui naviguent dans l’évolution des styles de travail et des modes de collaboration ».

Microsoft a initialement lancé les abonnements Microsoft 365 pour les consommateurs il y a deux ans, offrant l’accès à Office, Teams, et plus encore dans une formule d’abonnement mensuel. Le succès a été au rendez-vous, puisque les abonnements Microsoft 365 Consumer continuent de croître et atteignent actuellement 59,7 millions.

La nouvelle expérience des apps Microsoft 365 commencera à être déployée pour tous les consommateurs, les établissements d’enseignement et les clients commerciaux en novembre 2022. Microsoft a également annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour Teams, Outlook, Viva et d’autres applications Microsoft 365.