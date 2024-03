Microsoft 365 Basic s’enrichit : Nouvelles fonctionnalités sans augmentation de prix

Microsoft 365 Basic est la version d’entrée de gamme de Microsoft 365. Elle vous offre 100 Go de stockage dans le cloud OneDrive et l’accès aux applications Office en ligne sans que vous ayez à dépenser beaucoup d’argent. Aujourd’hui, Microsoft propose davantage de fonctionnalités dans la version Basic.

Microsoft 365 Basic coûte 2 euros par mois (ou 20 euros par an) et vous donne un accès complet aux applications Office Web et mobiles, 100 Go de stockage dans le cloud OneDrive et aucune publicité dans Outlook. Il n’existe toujours pas de version familiale, ni d’accès aux applications Office natives de macOS et de Windows : il faut souscrire à un plan Microsoft 365 classique pour cela. Néanmoins, le plan Basic est une excellente option si vous avez juste besoin de plus de stockage dans le cloud et des applications de base Word, Excel et PowerPoint sur tous vos appareils.

À partir d’aujourd’hui, Microsoft 365 Basic est encore plus avantageux, car Microsoft y ajoute des fonctionnalités qui étaient auparavant réservées aux abonnements complets à Microsoft 365. Le plan inclut désormais la détection et la récupération des ransomwares basée sur le cloud, qui surveille votre compte et vous envoie des alertes en cas de modifications inhabituelles de fichiers, d’actions de chiffrement et d’autres indicateurs suspects.

Microsoft a déclaré dans un article de blog :

Lorsque Microsoft 365 détecte une attaque de ransomware, vous recevez une notification sur votre appareil et un e-mail de Microsoft vous alertant de la menace potentielle. Nous vous guidons tout au long du processus d’évaluation de l’étendue du problème, de suppression des fichiers suspects, puis nous vous aidons à identifier un moment sûr pour la restauration.

Microsoft 365 Basic offre également une meilleure prise en charge des coffres-forts personnels. Cette fonctionnalité vous permet de stocker des documents importants dans OneDrive avec une authentification à deux facteurs supplémentaire, mais les abonnés à Basic ne pouvaient stocker que trois fichiers. Cette limite a été supprimée : vous pouvez télécharger autant de fichiers que vous le souhaitez dans un coffre-fort personnel, dans la limite des 100 Go habituels de votre compte.

Toujours 2 euros par mois ou 20 euros à l’année !

Vous pouvez également créer des liens protégés par mot de passe et des liens d’expiration pour les fichiers OneDrive. Ces options sont disponibles dans le menu des paramètres de partage, à côté des options existantes pour les liens publics ou le partage de fichiers avec des contacts spécifiques. Si vous définissez une date d’expiration, le lien partagé cessera de fonctionner après la période spécifiée, mais le fichier restera dans votre OneDrive.

Enfin, Microsoft 365 Basic inclut désormais la prise en charge des fichiers et dossiers hors ligne dans l’application mobile OneDrive. Lorsque vous disposez d’une connexion Internet, vous pouvez désormais marquer n’importe quel fichier ou dossier pour un accès hors ligne à partir du menu des options de fichier, et les données seront toujours visibles lorsque vous perdrez votre connexion. Google Drive offre une prise en charge hors ligne gratuite sur toutes les plateformes. Microsoft n’a donc pas tout à fait rattrapé la concurrence, mais au moins, cette prise en charge est désormais incluse dans l’offre payante la moins chère.

Vous pouvez vous inscrire à Microsoft 365 Basic sur le site web de Microsoft. Le prix reste le même : 2 €/mois ou 20 €/an. L’abonnement complet à Microsoft 365 est proposé à partir de 69 euros par an pour une personne ou de 99 euros par an pour une famille.