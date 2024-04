Vers une nouvelle ère de collaboration : Microsoft sépare Teams et Office

Microsoft Teams fait partie de l’offre Microsoft 365 depuis des années, aux côtés des applications Office classiques telles que Word, PowerPoint et Excel. Cette situation est en train de changer.

Microsoft vendra désormais son application de vidéo et de chat Teams aux entreprises séparément de Microsoft 365 dans tous les pays. À l’origine, Teams était inclus dans le même pack que Word, PowerPoint, Excel, Outlook et d’autres applications, de sorte que les entreprises qui payaient déjà pour ces applications pouvaient utiliser Teams sans frais supplémentaires. Cela a été considéré comme anticoncurrentiel, en particulier face à Slack, et l’Union européenne a commencé à enquêter sur l’offre groupée en 2023.

Microsoft a déjà commencé à vendre Teams et Office séparément dans l’Union européenne et en Suisse, mais la société a maintenant fait de même dans le monde entier. Un porte-parole de Microsoft a déclaré à Reuters :

Pour garantir la clarté à nos clients, nous étendons les mesures que nous avons prises l’année dernière pour dissocier Teams de M365 et O365 dans l’Espace économique européen et en Suisse à nos clients dans le monde entier. Ce faisant, nous répondons également aux commentaires de la Commission européenne en offrant aux entreprises multinationales une plus grande flexibilité lorsqu’elles souhaitent standardiser leurs achats à travers les différentes zones géographiques.

Ce changement n’affectera pas la plupart des gens, car la plupart des espaces de travail Teams sont gérés et payés par des entreprises et des organisations. Certaines de ces entreprises pourraient maintenant passer à Slack ou à un autre concurrent. Microsoft Teams n’est vendu qu’aux particuliers dans le cadre de Microsoft 365 Personnel ou Famille, cette dernière formule offrant un espace de discussion partagé pour un maximum de 6 membres de la famille. Cependant, Discord est généralement un meilleur service multiplateforme pour les chats de groupe.

Microsoft sous l’oeil de l’UE

Microsoft dissocie Teams d’Office afin d’éviter de nouvelles amendes antitrust de la part de l’Union européenne, mais cela pourrait ne pas suffire. Windows 11 a récemment été mis à jour dans l’UE pour se conformer à la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act) de la région (la même qui a forcé Apple à ajouter des boutiques d’applications tierces sur les iPhone de l’UE), ce qui permet de désinstaller davantage d’applications, de supprimer complètement Bing du menu Démarrer et de la recherche système, et d’améliorer les paramètres des applications par défaut.

Si vous utilisez Microsoft Teams dans le cadre de votre travail, il est possible que vous passiez à Slack dans les mois à venir. Si vous restez fidèle à Teams, au moins l’application de bureau s’améliore.

Une victoire pour les applications de communication

Cette initiative est perçue comme une victoire pour les applications de communication d’équipe telles que Slack et les applications de vidéoconférence comme Zoom. Malgré leur ancienneté, ces applications n’ont pas bénéficié de la vaste base d’utilisateurs déjà établie des applications Office.

Cette stratégie de tarification et la séparation des produits reflètent l’évolution de Microsoft vers plus de flexibilité et de choix pour les entreprises, tout en répondant aux préoccupations réglementaires et à la concurrence accrue sur le marché des applications de collaboration.