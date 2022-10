Comment regarder l’événement Microsoft Surface de 16 heures ?

Microsoft organise son événement Surface automnal ce mercredi 12 octobre à 16 heures, heure de Paris, où la marque devrait présenter plusieurs nouveaux produits matériels, logiciels et accessoires.

L’événement coïncide avec le 10e anniversaire de la tablette Surface originale, qui a, en fait, été présentée pour la première fois en octobre 2012 comme un concurrent de l’iPad d’Apple. Il reste à voir si Microsoft fera quelque chose pour commémorer l’occasion lors de ce lancement, mais il sera intéressant de voir s’il y a quelque chose en magasin.

Microsoft diffusera l’événement en direct depuis sa page d’accueil officielle. Vous pouvez programmer un rappel du début de la diffusion à partir de votre calendrier Outlook. La marque ne manquera pas de diffuser simultanément l’événement sur sa chaîne YouTube Microsoft Surface, mais aucune vidéo n’est actuellement disponible.

En outre, vous trouverez sur Twitter un compte à rebours pour le livestream de l’événement de mercredi.

Join us Wednesday, October 12 at 10 am ET to see what’s next for Microsoft Surface. #MicrosoftEvent https://t.co/vYHG0odexJ

—Microsoft Surface (@surface) September 27, 2022