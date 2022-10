Microsoft Surface Event 2022 : à quoi s’attendre

Apple a été sous les feux des projecteurs pendant un mois entier avec la nouvelle série d’appareils iPhone 14 et les nouvelles Apple Watch. Google a braqué tous les projecteurs pendant quelques jours la semaine dernière, mais pas pour longtemps, car Microsoft a annoncé son intention de tenir son événement Microsoft Surface le 12 octobre, à 16 heures, heure de Paris.

La société devrait annoncer de nouveaux appareils, dévoiler plusieurs nouveaux accessoires et procéder à des mises à jour de ses services. Cependant, il est peu probable que nous entendions parler d’une quelconque nouvelle liée à Windows 11.

Quand aura lieu le Microsoft Surface Event ?

Microsoft organise habituellement son événement annuel Surface à l’automne, et la société a annoncé que son prochain événement aura lieu le mercredi 12 octobre, à 16 heures, heure de Paris. Malheureusement, il ne s’agit pas d’un événement en physique, mais un événement uniquement en ligne.

L’invitation à l’événement de Microsoft comprend une image colorée avec les mots « Save the date » écrits au centre. Cela fait probablement référence au stylet utilisé avec les appareils Surface. La société devrait rafraîchir certains de ses appareils les plus populaires, notamment la Surface Pro 9, le Surface Laptop 5 et le Surface Studio 3, et nous pourrions également voir de nouveaux accessoires.

L’événement Microsoft Surface sera diffusé sur le site Web de Microsoft.

Quels appareils Microsoft lancera-t-il lors de l’événement Surface ?

Surface Laptop 5

Le Surface Laptop 4 a été lancé en avril 2021, et il est prévu qu’il reçoive une mise à niveau lors du prochain événement. Une fuite a récemment révélé toutes les spécifications et configurations que nous pouvons nous attendre à voir sur le Surface Laptop 5. La fuite affirme que nous verrons un appareil de 13,5 pouces et un appareil de 15 pouces, arborant un ratio d’aspect 3:2, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, supportant 10 points multi-touch, Dolby Vision, et le Surface Pen.

Les deux appareils Surface Laptop 5 sont équipés de processeurs Intel Core i5 et i7 de 12e génération de la série P, et certains modèles seraient également disponibles avec les processeurs et les graphiques intégrés AMD Ryzen 7 6980W. Les ordinateurs portables disposeraient également d’une mémoire LPDDR4x de 32 Go maximum, mais cela pourrait dépendre des configurations choisies. Le stockage devrait être personnalisable jusqu’à 1 To.

Si la fuite s’avère exacte, nous verrons deux ports USB-C avec Thunderbolt 4, un port USB-A, une prise casque de 3,5 mm et un port Surface Connect. Windows Hello, et une caméra 1080p seront intégrés, aux côtés de deux microphones Studio à champ lointain et de quatre haut-parleurs Dolby Atmos. Les ordinateurs portables seront fabriqués en aluminium, et l’appareil de 13,5 pouces sera disponible en Platinum et Ice Blue avec un repose-poignets en Alcantara. Il y aura également une version Matte Black et Sandstone. Le modèle de 15 pouces sera proposé en platine et en noir mat avec repose-poignets en métal.

Surface Pro 9

Selon les dernières rumeurs, Microsoft devrait fusionner la Surface Pro X avec la marque principale Surface Pro, et les regrouper sous la même enseigne. Cela se traduirait par le lancement de la Surface Pro 9 avec les puces Intel et ARM le premier jour. La version ARM est censée être le nouveau SoC Snapdragon 8cx Gen 3.

Une autre fuite affirme que la Surface Pro 9 pourrait arriver avec les 12e processeurs généraux Intel Core i5-1235U et i7-1255U. Les variantes Qualcomm devraient également bénéficier de la connectivité 5G, et pourraient être en mesure de se connecter sans fil et d’accéder à Internet. La Surface Pro 9 devrait également être disponible avec un SSD de 256 Go dans le modèle de base. Il serait personnalisable jusqu’à 1 To d’espace, et la mémoire de base pourrait également commencer à 8 Go, avec des options allant jusqu’à 16 Go.

L’appareil lancerait de nouvelles couleurs Forest et Sapphire, et les couleurs habituelles Platinum et Graphite existeraient également aux côtés des nouvelles couleurs. Le nouveau clavier Type Cover restera disponible.

Surface Studio 3

Tous les doigts pointent vers Microsoft pour avoir voulu mettre à jour sa gamme Surface Studio. Lorsque le Surface 2 est sorti, il présentait de meilleures spécifications, l’USB-C et un meilleur écran, et nous nous attendons à une hausse analogue des spécifications cette année.

La rumeur veut que le Surface Studio 3 soit lancé avec le processeur Intel Core i7 de 12e génération ou le processeur Intel Core i7 de 13e génération récemment dévoilé. En ce qui concerne les graphismes, le Surface Studio 3 serait équipé de cartes graphiques NVIDIA RTX série 30, et non des GPU RTX série 40 récemment dévoilés — mais cela ne devrait pas être trop surprenant, car ils ne sont pas encore disponibles. Nous nous attendons également à voir 32 Go de RAM et 1 To de stockage, et il pourrait ne pas y avoir d’autres configurations, mais une seule option.

Nouveaux accessoires

Microsoft aime sortir des accessoires nouveaux et mis à jour lors de ses événements Surface, et nous nous attendons à ce que cette mode se poursuive lors de l’événement de cette année. Nous nous attendons à voir une version rafraîchie du Surface Keyboard, du Surface Pen et de la Surface Mouse. Il y a de fortes chances qu’ils soient fournis avec le tout nouveau Microsoft Surface Studio 3, tandis que la plupart d’entre eux deviendront une option achetable avec les autres produits.

Ce que nous ne verrons probablement pas :