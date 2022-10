Le Moto Razr (2022) est sur le point d’être lancé en Europe, à un prix très élevé

Au cours des deux derniers mois, nous avons assisté à une pléthore d’annonces de smartphones passionnants. En août, il y a eu le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4. En septembre, Apple a lancé la gamme iPhone 14 et maintenant, Google est sur le point de sortir le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro.

Au milieu de tout ce buzz, un couple d’appareils tout aussi excitants (mais moins médiatisés) sont restés sous le radar. L’un de ces appareils est le Moto Razr (2022), la réponse de Motorola au Galaxy Z Flip de Samsung, le smartphone pliable le plus réussi de tous les temps.

La principale raison pour laquelle le Moto Razr (2022) semble être « inconnu » (à en juger par sa médiatisation, ou son absence dans ce cas) est justifiée. Le smartphone est sorti il y a plus de 2 mois en Chine, mais nous attendons toujours qu’il arrive dans la partie occidentale du globe.

Motorola a réaffirmé son intention d’assurer une sortie internationale du Razr (2022) en août dernier, mais au moment où cela se produit, il pourrait être trop tard. Néanmoins, selon un éminent informateur, le Razr (2022) est « sur le point d’être lancé en Europe ».

Dans un tweet, Roland Quand, dont les antécédents concernant les fuites sont formidables, a affirmé que non seulement le Razr (2022) arrive en Europe, mais aussi que le smartphone coûtera l’énorme somme de 1 200 €.

Motorola RAZR 2022 is about to launch in Europe. At a lovely 1200+ Euro price they’re probably gonna sell like 5 of them. Maybe 6.

—Roland Quandt (@rquandt) October 10, 2022