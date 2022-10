Meta tease un nouveau wearable qui permettra de contrôler la réalité augmentée avec votre cerveau

Meta a annoncé de grandes choses lors de sa présentation Meta Connect, notamment le Quest Pro et d’autres technologies tournant autour du Métaverse.

Vers la fin de la présentation, Meta a montré un prototype d’un nouveau wearable qui semble fonctionner en conjonction avec les futures lunettes de réalité augmentée (RA), vous permettant de contrôler la RA avec votre cerveau et les signaux des neurones moteurs.



Ce qui a été montré était très bref et clairement un prototype très précoce, donc il ne sera probablement pas le même quand il sortira. D’après ce que nous avons pu voir, le wearable semble se placer autour de votre poignet, comme une smartwatch. Il est doté d’un très grand écran carré, et il semble que certaines informations puissent apparaître sur l’écran, bien qu’il puisse également s’agir de reflets.

Lorsque ce wearable est fixé, vous pouvez accéder à vos messages sur les mystérieuses lunettes de réalité augmentée d’un « léger mouvement du pouce », et un autre « mouvement rapide » vous permet de répondre avec une réponse automatique. Un autre geste fait apparaître une commande de caméra à curseur de zoom, vous permettant de prendre une photo de ce que vous voyez dans les lunettes, puis de la partager rapidement avec quelqu’un.

Encore un prototype

« L’objectif est de rendre ces interfaces plus rapides, à plus haut débit et beaucoup plus naturelles », a déclaré Mark Zuckerberg lors de la présentation de ce prototype. Il a également précisé qu’il s’agissait encore d’une phase de recherche, car l’entreprise avait déjà effectué des recherches sur l’électromyographie (EMG) auparavant, mais la démonstration elle-même était « assez époustouflante. »

Encore une fois, cette démonstration était très brève, et nous n’avons eu qu’un aperçu de ce à quoi ressemblerait le wearable au poignet, les lunettes n’étant pas du tout montrées.

Bien que vous puissiez ne pas être fan de Meta, voir cette technologie en action est cool.