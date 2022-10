La fuite du DJI Mavic 3 Classic sera une version moins chère de son drone premium

Le DJI Mavic 3 est sur le marché depuis moins d’un an, mais de nouvelles fuites suggèrent que ce drone premium aura bientôt un petit frère plus abordable appelé le Mavic 3 Classic.

Une combinaison de quelques photos qui ont fuité et d’un nouveau dépôt de la FCC (Federal Communications Commission) suggère que le lancement du Mavic 3 Classic est maintenant imminent. Et, c’est potentiellement une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent une puissante caméra 4/3 sans le prix élevé du Mavic 3 actuel de 1930 euros.

Pour ce dernier appareil, DJI a demandé à la FCC un changement permissif de classe II. Ce que cela signifie, c’est que le nouveau produit aura des modifications qui dégraderont les caractéristiques de performance telles que déclarées à la FCC au moment de la certification initiale. DJI explique dans les dépôts que l’appareil Mavic 3 Classic arborera la même construction technique, y compris les pièces électriques et mécaniques, que le drone Mavic 3 original qui a été dévoilé en novembre 2021.

Les dépôts de la FCC apparaissent généralement quelques semaines avant le lancement officiel d’un produit, et un rapport de test pour le DJI Mavic 3 Classic repris par DroneXL fait référence au drone par son nom. Un dépôt supplémentaire fait référence aux changements apportés par DJI par rapport aux Mavic 3 et Mavic 3 Cine existants, montrant à quel point le Classic sera lié à ces modèles existants.

Comment le Mavic 3 Classic pourra-t-il atteindre son prix le plus bas ? Selon les précédentes fuites du compte fiable @DealsDrone sur Twitter, la principale différence sera que la version Classic sera dépourvue de la caméra téléobjectif du Mavic 3, offrant à la place seulement un seul capteur CMOS 4/3 de 20 mégapixels pour la vidéo et les photos. Autrement dit, il y aura une seule caméra au lieu de deux.

Ainsi, le Mavic 3 Classic devrait être en mesure de prendre des photos de 20 mégapixels au format RAW 12 bits et des vidéos en 5.1K à 50 fps et 4K à 120 fps. En outre, une ouverture réglable de f/2,8 à f/11 devrait pouvoir répondre aux besoins des photographes aériens dans une grande variété de scénarios d’éclairage pour obtenir des images plus nettes et plus claires.

Ce qui manquera encore au Mavic 3 Classic par rapport à son grand frère plus onéreux n’est pas encore clair, pas plus que son prix prévu. Mais @DealsDrone affirme que le drone sera lancé à la « fin du mois d’octobre » et sera vendu en bundle avec le nouveau contrôleur RC DJI, qui est arrivé aux côtés du Mini 3 Pro plus tôt cette année.

Alors que le prix du Mavic 3 Classic n’est pas encore connu, DJI positionnerait idéalement le produit dans la fourchette de 1 300 à 1 500 euros pour séduire les utilisateurs qui sont prêts à renoncer à un téléobjectif pour un drone qui est facile sur la poche.