Les spécifications des Surface Pro 9 et Surface Laptop 5 divulguées avant l’événement officiel

Alors que l’événement Microsoft Surface est tout proche de démarrer, des fuites concernant la Surface Pro 9 et quelques autres unités ont commencé à faire surface (le jeu de mots était simple). L’une des principales révélations est que l’entreprise pourrait utiliser des processeurs Intel pour ses ordinateurs.

Selon l’article de Tom’s Guide, l’événement Microsoft Surface aura lieu ce mercredi 12 octobre. Selon des fuites de dernière minute, il semblerait que la série Surface pourrait être équipée de processeurs Intel Alder Lake-U series.

La Surface Pro 9, un Surface Laptop 5 et un ordinateur de bureau Surface Studio 3 devraient tous être lancés et constituer le point fort de l’événement Surface. Alors que l’événement était censé révéler les spécifications des différentes unités, de nouvelles fuites montrent au public ce qu’ils pourraient embarquer à l’avance.

Les fuites proviennent de Aggioronamenti Lumia sur Twitter, la prochaine Surface Pro 9, le Surface Laptop 5 de 13,5 pouces, et la variante de 15 pouces équipée des processeurs Intel Alder Lake-U series.

– i7-1255U — 256 GB SSD — 16 GB RAM – PLATINUM

– i7-1255U — 256 GB SSD — 16 GB RAM – GRAPHITE

– i7-1255U — 512GB SSD – 16 GB RAM – PLATINUM

– i7-1255U — 512GB SSD – 16 GB RAM – GRAPHITE — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) October 7, 2022

Surface Laptop 5 13.5″

Common for all variants:

—RES: 2256 × 1504

—12th gen cpu (Intel EVO)

—Windows 11 Home

—Intel Xe Graphics (integrated graphics)

—BT 5.1 + WiFi 6 Variants:

—i5-1235U — 512GB SSD — 8GB RAM—BLACK

—i7-1255U — 512GB SSD — 16GB RAM—BLACK —Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) October 7, 2022

Variants :

—i7-1255U—256GB SSD — 8GB RAM—PLATINUM

– i7-1255U – 512GB SSD – 8GB RAM – PLATINUM

– i7-1255U – 512GB SSD – 16GB RAM – PLATINUM

– i7-1255U – 512 GB SSD – 16GB RAM – BLACK — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) October 7, 2022

La fuite signifie que les futurs ordinateurs portables de Microsoft seront moins susceptibles d’être alimentés par des CPU AMD Ryzen. Le Surface Laptop 4 était disponible dans les versions AMD et Intel. Autrement dit, les acheteurs pourraient ne pas avoir le choix lors de l’achat des nouveaux modèles de la série Surface. Cela signifie que les acheteurs des nouveaux modèles de la série Surface ne pourront obtenir que des ordinateurs équipés de puces Intel.

La fuite fournit des détails concernant le Surface Laptop 5 et le Surface Pro 9, indiquant que les deux modèles seront équipés de processeurs identiques, à savoir le Core i5-1235U et le Core i7-1255U, qui font tous deux parties de la série Alder Lake-U d’Intel.

Le Surface Laptop pourrait être proposé en versions de 8 et 16 Go

En ce qui concerne les offres de mémoire vive (RAM), les modèles grand public des ordinateurs portables Surface devraient être proposés en versions de 8 et 16 Go. Les résolutions d’affichage des ordinateurs portables devraient être les mêmes que celles de leurs prédécesseurs.

Le Surface Laptop 5 pourrait être analogue au Surface 4 et présenterait une résolution de 2 496 x 1 644 pixels. La Surface Pro 9 pourrait être la même que le Surface Pro 8 et obtenir un écran de 2 880 x 1 920 pixels. Jusqu’à présent, il n’y a toujours pas de confirmation si le Surface Laptop 5 inclura un panneau amélioré de 120 Hz. En ce qui concerne les variantes, la fuite a également fourni les différents choix que les acheteurs pourraient être en mesure de sélectionner quand il s’agit du Surface Laptop 5 de 15 pouces.

La fuite indique que toutes les unités seront équipées d’un i7-1255U et que les options sont les suivantes : Platinum, SSD de 256 Go, 8 Go de RAM/ Platinum, SSD de 512 Go, 8 Go de RAM/ Platinum, SSD de 512 Go, 16 Go de RAM/ Black, SSD De 512 Go et 16 Go de RAM.