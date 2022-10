Une batterie plus grande serait le principal argument de vente du Galaxy S23

Samsung apportera-t-elle une refonte radicale de son flagship avec la famille Galaxy S23 qui approche à grands pas ? Probablement pas. Les capacités de la caméra du S23 « standard » et du S23+ non Ultra seront-elles considérablement améliorées par rapport au S22 et au S22+ ? C’est peu probable.

Mais même si l’on s’attend à ce que les spécifications de charge et d’écran restent plus ou moins les mêmes pour l’ensemble du trio de smartphones Galaxy haut de gamme, il y a un aspect très important que Samsung s’efforce d’améliorer considérablement.

Malheureusement, il est pratiquement impossible de répondre à cette question avec un degré de confiance même modéré à l’heure actuelle et il est peu probable que les choses changent sur ce front dans un proche avenir. En effet, l’endurance réelle de la batterie d’un smartphone est fortement influencée par un certain nombre de facteurs différents, notamment l’efficacité énergétique du processeur, les optimisations logicielles du fabricant et même la façon dont vous utilisez l’appareil.

Bien sûr, l’ingrédient principal de cette recette complexe et parfois inexplicable reste la capacité de la batterie d’un smartphone, et il semble que le Galaxy S23 ajoutera 200 mAh à la batterie de 3 700 mAh du S22 de 6,1 pouces. C’est du moins ce qui ressort d’un nouveau message posté par Digital Chat Station, qui est connu pour faire des hypothèses très précises et des prédictions de cette nature par le passé sur d’autres smartphones Android non commercialisés et très attendus.

La batterie du S23 devrait présenter une « valeur nominale » de 3 785 mAh et une capacité « typique » (c’est-à-dire annoncée) de 3 900 mAh, ce qui représente une augmentation d’environ 5 % par rapport à la valeur typique susmentionnée du S22.

Des améliorations ici et là pour améliorer davantage l’autonomie ?

Cela peut sembler… décevant, mais avec le processeur Snapdragon 8 Gen 2 qui serait principalement axé sur la réduction de la consommation d’énergie au minimum (tout en offrant un punch assez impressionnant), on peut légitimement supposer que l’amélioration totale de l’autonomie de la batterie s’élèvera à beaucoup plus que 5 pour cent dans une utilisation quotidienne régulière.

Ce qui sera certainement… intéressant à voir, c’est à quel point la décision de Samsung de faire tenir une plus grande batterie dans pratiquement le même châssis que celui du Galaxy S22 sera judicieuse.