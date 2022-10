by

by

Les AirPods et les accessoires Mac pourraient passer à l’USB-C d’ici 2024

Les AirPods et les accessoires Mac pourraient passer à l'USB-C d'ici 2024

Selon la dernière lettre d’information Power On de Mark Gurman de Bloomberg, l’UE a adopté une législation exigeant des charges USB-C pour les appareils mobiles d’ici 2024, et par conséquent, les AirPods et autres accessoires d’Apple sont susceptibles de suivre le mouvement.

De plus, il pense qu’Apple a été préparé à mettre à jour ses produits pour se conformer à ces nouvelles normes réglementaires. Bien entendu, d’ici 2024, les trois modèles d’AirPods ainsi que les accessoires Mac tels que le Magic Keyboard et le Magic Trackpad passeront très certainement à l’USB-C.

Gurman pense qu’Apple sortira la majorité de ses produits avant la date de mise en œuvre de la loi, fin 2024. Il affirme que l’iPhone 15 sortira à l’automne 2023, soit un an avant la date limite fixée par l’UE, et qu’il comprendra un port USB-C. D’ici à la fin de l’année, tous les iPad, à l’exception du modèle d’entrée de gamme, qui dispose encore d’un port Lightning, devraient utiliser l’USB-C.

Donc, si l’on prend le dernier rapport au pied de la lettre, les fans d’Apple pourraient se débarrasser de leurs câbles Lightning une fois qu’ils auront acheté les nouvelles offres de produits du géant de Cupertino d’ici 2024.

En outre, Gurman a émis l’hypothèse que tout nouveau modèle d’iPhone SE produit en 2025 ou 2026 devrait prendre en charge l’USB-C, mais si Apple produit un nouveau modèle d’iPhone SE en mars 2024 avec uniquement un port Lightning plutôt qu’un port USB-C, il sera conforme à la législation européenne puisqu’il sera lancé juste avant la fin de l’année.

L’USB-C ne perdura pas chez Apple

Toutes les versions de la souris Magic Mouse, du clavier Magic Keyboard et du Magic Trackpad devront être modifiées lorsque de nouvelles versions seront lancées, selon Gurman. Il pense que l’année prochaine, il y aura un nouvel iMac et un Mac Pro, ainsi que quelques grands changements sur le Mac, et il est probable que les changements d’accessoires se produiront en même temps.

S’exprimant sur le sujet, M. Gurman a également déclaré que :