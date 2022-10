La fonction de détection des collisions de l’iPhone 14 est déclenchée par les montagnes russes

Comme beaucoup d’entre vous le savent, les nouveaux iPhone 14 et les Apple Watch sont dotés d’une nouvelle fonctionnalité intéressante que personne ne souhaite avoir à utiliser. Elle s’appelle « Détection des collisions » et alerte automatiquement les premiers intervenants si votre appareil détecte que vous avez eu un accident de la route. Elle utilise pour cela un nouvel accéléromètre à double cœur, capable de détecter un changement de vitesse soudain et extrême qui suggère qu’un accident s’est produit.

Mais, il semble que certaines choses moins dangereuses activent également la détection d’accident. Comme les montagnes russes. Le Wall Street Journal a rapporté que la détection de collision est déclenchée par des montagnes russes.

Une femme qui a fait le grand huit Mystic Timbers au parc d’attractions Kings Island dans l’Ohio a raconté au WSJ que son iPhone 14 Pro a automatiquement appelé le 911 pendant le trajet.

Un appel vocal automatisé aux premiers intervenants aurait dit : « Le propriétaire de cet iPhone a eu un grave accident de voiture et ne répond pas à son téléphone », avant de donner les coordonnées cartographiques de l’endroit où se trouvait la femme. Les services d’urgence se sont rendus au parc, mais ont rapidement découvert que tout allait bien.

Le centre de communication du comté de Warren, qui a reçu l’appel, a transmis au WSJ 6 enregistrements distincts de fausses alarmes de Kings Island liées à la fonction de détection des collisions d’Apple.

Un journaliste de Coaster101 qui a visité le parc Dollywood, dans le Tennessee, a remarqué un panneau sur deux de ses montagnes russes — Lightning Rod et Wild Eagle — demandant aux gens de ne pas emporter de smartphones ou d’autres appareils sur les manèges. « En raison du mouvement dynamique que vous rencontrerez sur ce manège, les Apple Watch et les appareils similaires peuvent activer leur action d’appel d’urgence », indique l’avis, suggérant que l’appareil Apple pourrait faire perdre du temps aux premiers secours en lançant un appel d’urgence inutile.

Coaster101 a déclaré avoir posté un tweet à ce sujet et avoir reçu de nombreuses réponses de personnes affirmant que la même chose leur était arrivée lors d’un tour de montagnes russes. Une publication Reddit sur le même sujet a également reçu près de 180 réponses.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:

“The owner of this iPhone was in a severe car crash…”

Except, the owner was just on a roller coaster.

🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz

—Joanna Stern (@JoannaStern) October 9, 2022