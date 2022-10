Elon Musk révèle la première date de livraison et le premier client pour le camion Tesla Semi

Tesla a enfin lancé la production de son camion Semi tout électrique, dont les premiers exemplaires seront livrés à Pepsi le 1er décembre. Le patron de l’entreprise, Elon Musk, a révélé la nouvelle dans un tweet jeudi soir, ajoutant que le camion est « super amusant à conduire ».

Outre Pepsi, les autres acheteurs intéressés par le camion Semi de Tesla seraient des entreprises telles que Walmart, FedEx, DHL, United Parcel Service et Anheuser-Busch.

Depuis sa présentation il y a cinq ans, le camion Semi de Tesla a connu un certain nombre de retards de production, obligeant les clients intéressés à faire preuve d’une grande patience — ou les incitant à envisager d’autres solutions — en attendant l’arrivée du camion.

Le patron de Tesla, Musk, a déclaré en août que la version à autonomie de 805 km du Semi commencerait à être livrée avant la fin de 2022, et il semble que cela va effectivement se produire. L’annonce de cet été a été une surprise, car le patron de Tesla avait déclaré en début d’année que l’entreprise ne présenterait pas de nouveaux véhicules en 2022, laissant croire à beaucoup que le camion débarquerait en 2023. Alors que ce sera probablement toujours le cas pour la plupart des clients du Semi, Pepsi a eu de la chance et semble prête à prendre livraison du camion électrique au début du mois de décembre.

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW

— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022