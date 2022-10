by

Google a des objectifs ambitieux et espère doubler les ventes de Pixel en 2023

Google est loin de devenir le numéro un mondial de la téléphonie, mais d’un autre côté, le Pixel continue d’être l’un des modèles les plus performants. Le Pixel 7 qui vient d’être lancé est évidemment l’une des sorties les plus attendues de l’année, même s’il va de soi qu’il ne deviendrait pas l’appareil le plus vendu de toute façon.

En fait, Google n’a jamais prévu d’aller aussi haut avec ses smartphones de la marque Pixel de toute façon. Le plus souvent, le Pixel est considéré comme un smartphone pour le fanboy Android pur et dur, notamment parce qu’il offre l’expérience Android brute avec la prise en charge du rooting facile et tout le reste.

Mais selon un rapport de Nikkei, Google a des objectifs très ambitieux pour sa stratégie de téléphone, car la société veut vendre plus d’unités dans les années à venir.

Et tout commence avec le Pixel 7, car Google a apparemment demandé aux fournisseurs de construire plus de 8 millions d’unités. Pour Google, il s’agit d’une grande augmentation, d’autant plus que la production du Pixel 6 est descendue à environ 7 millions d’unités.

Mais ce qui est plus important pour l’avenir de la stratégie mobile du géant de la recherche est la stratégie 2023, car la société veut lancer un smartphone plus abordable. Ce n’est pas nécessairement surprenant étant donné la stratégie de Google, car c’est une chose bien connue que les appareils abordables et les modèles de milieu de gamme sont ceux qui aident les entreprises à gagner des parts de marché.

Google voit grand !

D’autre part, très peu de choses sont connues sur ce point, et les personnes familières avec le sujet semblent s’attendre à ce que le Pixel moins cher soit mis en vente à un moment donné dans les premiers mois de 2023 (je parie sur le printemps, car c’est généralement la bonne période pour les débuts de nouveaux appareils).

En conséquence, Google espère pouvoir doubler ses ventes de smartphones l’année prochaine, il sera donc certainement intéressant de voir comment ce plan se déroule pour le géant de la recherche. Le grand succès de la série Pixel 6 aurait influencé la firme à rendre la série Pixel 7 disponible sur plus de marchés.

Malgré l’augmentation des expéditions, les smartphones Pixel ne constituent guère une menace pour Apple ou Samsung à l’heure actuelle. L’année dernière, ce dernier a expédié plus de 272 millions de téléphones Android tandis qu’Apple a livré près de 236 millions d’unités d’iPhone en 2021.