Google inclut son service VPN avec les Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Parmi les fonctionnalités de sécurité que Google a annoncées avec le lancement de ses nouveaux smartphones Pixel 7, Google a également noté aujourd’hui qu’il fera de ses appareils Pixel 7 et Pixel 7 Pro ses tout premiers smartphones à inclure un VPN sans frais supplémentaires pour les utilisateurs. Ce VPN n’associera pas les données d’application et de navigation des utilisateurs avec les comptes des utilisateurs, a noté la société lors de son événement matériel en direct jeudi.

Au départ, Google avait inclus un service VPN optionnel toujours actif dans le cadre de son service sans fil Project Fi, devenu Google Fi. Plus récemment, la société a déployé son service VPN sur les appareils iOS par le biais de son abonnement premium Google One. À l’époque, l’accès au VPN était offert aux abonnés utilisant le plan de stockage sur le cloud Premium de Google offrant 2 To ou plus de stockage (9,99 euros/mois). En d’autres termes, l’accès au VPN n’a jamais été gratuit.

Maintenant, Google indique que le VPN va juste devenir une fonctionnalité du Pixel — une réponse probable au lancement par Apple de son propre relais privé iCloud, axé sur la confidentialité, qui permet aux utilisateurs d’iOS 15 de naviguer sur le Web avec une confidentialité accrue.

Selon Google, le nouveau VPN du Pixel — ou VPN by Google One, comme il est appelé — sera en mesure de protéger l’activité en ligne des utilisateurs, quel que soit l’application ou le navigateur Web qu’ils utilisent. Il est capable de se protéger contre les pirates sur les réseaux non sécurisés, comme le Wi-Fi, et de cacher les adresses IP des utilisateurs, explique la documentation de l’entreprise.

Peace of mind when you connect online ✨ Later this year, #Pixel7 and 7 Pro will be the only phones with a VPN by Google One—at no extra cost.¹#MadeByGoogle ¹See image for more info pic.twitter.com/P7lzyoMdek —Made By Google (@madebygoogle) October 6, 2022

La fonctionnalité est toutefois annoncée comme étant « à venir », sans qu’une date d’échéance exacte soit communiquée. Google a également noté que toutes les données ne sont pas transmises par le VPN, et qu’il ne sera pas disponible dans tous les pays du monde, mais on l’aura bien en France.

Sécurisez vos smartphones

Bien que normalement inclus dans le plan Google One, les utilisateurs de Pixel ne bénéficieront pas d’autres avantages du plan avec ce lancement de Pixel 7 — seulement le VPN. S’ils veulent des fonctionnalités supplémentaires, comme du stockage supplémentaire, ils devront toujours payer séparément.

Ce n’est pas la première fois que Google a inclus une sorte davantage pour les propriétaires de Pixel ; célèbre, les smartphones ont utilisé pour venir avec une sauvegarde illimitée de photos de qualité originale, bien que cet avantage a été réduit au fil des ans.