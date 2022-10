La nouvelle série Pixel 7 peut réparer vos anciennes photos floues

Avez-vous des photos floues dans votre bibliothèque ? Eh bien, avec les derniers smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro, vous pouvez maintenant supprimer ce flou gênant de vos photos et, comme Google l’a déclaré, « revivre le moment aussi clairement que vous vous en souvenez ».

Grâce au tout nouveau chipset Tensor G2 qui bat sous le capot des nouveaux Pixel et à ses capacités d’apprentissage automatique, les utilisateurs avec un Pixel 7 ou Pixel 7 Pro peuvent maintenant supprimer le flou et le bruit visuel de leurs anciennes photos avec « seulement quelques taps » en utilisant l’application Google Photos.

En outre, comme l’a déclaré Google, vous pouvez également utiliser la Gomme magique pour « supprimer les distractions ».

Cependant, bien que le Tensor G2 vous permette maintenant de réparer vos photos, ce sera encore mieux si vos photos ne sont pas floues en premier lieu. Et, il semble qu’avec son nouveau silicium et ses nouveaux smartphones Pixel, Google ait réduit les risques que vos photos soient floues.

Les Pixel de Google le faisaient déjà, en particulier autour des visages, mais en utilisant l’apprentissage automatique pour supprimer le bruit, le Tensor G2 rend l’image plus nette et rend la fonction Vision de nuit de la série Pixel plus rapide, neutralisant ainsi l’effet de flou qui pourrait apparaître lors de la prise de vue dans des conditions de faible luminosité. De cette façon, la nouvelle série Pixel 7 produit de magnifiques photos en basse lumière avec « la même quantité de clarté. » Et pour réduire encore plus les risques que vous obteniez une photo floue, le Pixel 7 fusionne automatiquement les images des caméras ultra-large et principale.

Les nouveaux smartphones de Google sont déjà disponibles en précommande. Le Pixel 7 vous coûtera 649 euros, et le Pixel 7 Pro 899 euros. Les deux smartphones arriveront sur les étagères la semaine prochaine.