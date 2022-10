Les spécifications du OnePlus Buds Pro 2 font surface : LHDC 4.0, ANC 45 db et plus encore

On s’attend à ce qu’il soit livré avec la Warp Charge offrant 10 heures d’autonomie avec une charge de 10 minutes et le support de la charge sans fil Qi, comme les Buds Pro.

Nous pouvons nous attendre à une autonomie de 9 heures de lecture contre 7 heures pour le prédécesseur , cependant la lecture totale avec l’étui serait de 38 heures, analogue aux Buds Pro sans ANC. Avec ANC, nous pouvons nous attendre à 6 heures d’autonomie autonome, contre 5 heures et 22 heures d’autonomie totale, ce qui est moins par rapport aux 28 heures du prédécesseur. Cela pourrait être dû à l’ANC amélioré et au codec audio haute résolution.