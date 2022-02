Voici les écouteurs sans fil OPPO Enco X2 dotés d’une suppression du bruit

OPPO a annoncé aujourd’hui la dernière série de smartphones Find X5, composée des Find X5 et Find X5 Pro. Les nouveaux smartphones sont équipés de la puce NPU MariSilicon X propre à la société pour prendre de meilleures images, et présentent un certain nombre de mises à niveau par rapport à la série X3, comme un meilleur chipset, une charge plus rapide, et bien plus encore.

Parallèlement à la série Find X5, OPPO a également annoncé les nouveaux écouteurs sans fil Enco X2, dotés de meilleurs pilotes audio et d’une meilleure annulation du bruit — ainsi que sa toute première tablette.

Les écouteurs sans fil Enco X2 de OPPO ressemblent aux écouteurs Enco X, et les Enco X2 les améliorent avec un design plus élégant et de meilleures performances acoustiques. Les nouveaux écouteurs sans fil sont dotés d’une conception à deux haut-parleurs. Ils sont également dotés d’un tweeter à quatre aimants, qui offre une réponse en fréquence de 20 Hz à 40 kHz, ce qui garantit une excellente qualité audio sur toutes les fréquences.

Les écouteurs sont également dotés d’un haut-parleur dynamique de 11 mm, qui peut fournir des basses plus nombreuses et plus profondes sans perte de détails.

Les écouteurs OPPO Enco X2 sont également dotés d’une fonction d’annulation du bruit avec une profondeur maximale de 45 dB et une largeur maximale de 4 kHz. OPPO affirme qu’ils seront en mesure de fournir une excellente annulation du bruit dans tous les environnements lors des déplacements en bus ou en avion. Les écouteurs sont équipés de Bluetooth 5.2 et LHDC 4.0, et ils prennent en charge jusqu’à 900 kb/s.

OPPO n’a pas partagé de prix ou de disponibilité pour le moment, et ces informations seront probablement révélées à une date ultérieure, mais nous savons que les écouteurs sans fil Enco X2 seront disponibles en deux couleurs, Noir et Blanc.