Voici les Xiaomi 12T et 12T Pro avec un capteur photo de 200 mégapixels et une charge de 120 W

Voici les Xiaomi 12T et 12T Pro avec un capteur photo de 200 mégapixels et une charge de 120 W

Après une avalanche de smartphones dotés d’une caméra de 108 mégapixels, nous nous dirigeons vers un avenir avec une caméra de 200 mégapixels. Un mois à peine après que Moto ait présenté le premier smartphone doté d’un appareil photo de 200 mégapixels, Xiaomi lui emboîte le pas en lançant le Xiaomi 12T Pro sur les marchés mondiaux. Il s’agit du tout premier smartphone de l’entreprise doté d’un appareil photo de 200 mégapixels et il est accompagné du Xiaomi 12T standard doté d’un capteur photo de 108 mégapixels.

Tout d’abord, la série Xiaomi 12T suit la même esthétique de conception que la série phare Xiaomi 12 du début de l’année dernière. La seule différence majeure avec ce rafraîchissement “T” est que vous obtenez un châssis en plastique par opposition à un cadre métallique ici. De plus, l’écran incurvé de la variante Pro est maintenant remplacé par un écran plat, ce qui est toujours mieux si vous voulez mon avis. Donc oui, il y a eu une réduction des coûts sur le front de la conception.

Xiaomi a conçu le même écran sur le 12T et le 12T Pro. Vous avez un panneau CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz, une résolution de 2 712 x 1 220 pixels, et une protection Gorilla Glass 5 (par opposition à un verre Victus) sur le dessus. L’écran prend également en charge les technologies Dolby Vision et Adaptive HDR.

Sous le capot, le Xiaomi 12T Pro est alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1 tandis que le Xiaomi 12T est équipé du chipset MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Vous avez également jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 sur la variante Pro (8 Go sur le modèle standard) et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1 à bord. Les deux appareils exécutent MIUI 13 basée sur Android 12, ce qui est décevant pour les smartphones lancés après la version stable officielle d’Android 13.

Une configuration à triple caméra

Passons à l’optique, la configuration à triple caméra sur la série 12T avec un grand capteur au sommet reste la même en termes de conception. Mais l’offre de triple capteur de 50 mégapixels sur le Xiaomi 12 Pro a été réduite à un seul nouveau grand capteur et à deux déclassements. Le Xiaomi 12T Pro est équipé d’un capteur principal Samsung ISOCELL HP1 de 200 mégapixels (capteur 1/1,22 pouce avec OIS), ainsi que d’un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’une caméra macro de 2 mégapixels.

En outre, le Xiaomi 12T est équipé d’un capteur principal Samsung ISOCELL HM6 de 108 mégapixels (avec OIS), ainsi que de la même caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels et de la même caméra macro de 2 mégapixels que la variante Pro. Le modèle Pro prend en charge l’enregistrement vidéo jusqu’à 8K à 30 fps. Les deux smartphone comprennent également une caméra selfie de 20 mégapixels dans un poinçon.

En ce qui concerne la batterie et la charge, les deux Xiaomi 12T et 12 T Pro sont à égalité. Les deux variantes sont équipées d’une batterie d’une capacité de 5 000 m Ah avec un support de charge rapide de 120 W. Il ne faut que 19 minutes à cette technologie HyperCharge pour faire passer la batterie de 0 à 100 %. Vous bénéficiez également de haut-parleurs stéréo doubles réglés par Harman Kardon, d’une carte SIM double 5G, d’une connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2.

Prix et disponibilité

Le prix du Xiaomi 12T a été fixé à partir de 599 euros tandis que le prix du 12T Pro a été fixé à partir de 749 euros. La série Xiaomi 12T sera disponible en trois variantes de couleur – noir cosmique, argent lunaire, bleu ciel. Une offre de pré-commande est disponible du 4 au 13 octobre. Pour tout achat d’un Xiaomi 12T ou 12T Pro, un Redmi Pad est offert (d’une valeur de 299€).