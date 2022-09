Le teaser des Nothing Ear (Stick) nous apprend beaucoup de choses

Si vous êtes un fan du marketing avant l’annonce d’un produit, vous serez probablement heureux d’apprendre que Nothing utilise toujours ce genre de teasers pour susciter l’enthousiasme pour ses produits. Cette fois-ci, la société annonce un nouveau produit audio, bien qu’il ne s’agisse pas du premier du genre à être lancé par la société.

Nothing a déjà lancé une paire d’écouteurs sans fil appelée Ear (1), qui a été commercialisée au prix relativement bas de 99 euros. Ce modèle est doté d’une tige et, contrairement à la plupart des autres modèles concurrents, d’un plastique transparent qui permet de voir les composants qui alimentent les écouteurs de l’extérieur.

Nothing a rapidement suivi les Ear (1) avec le Nothing Phone (1), un modèle attendu, mais de milieu de gamme, qui se distingue principalement par sa fonction unique d’éclairage Glyph. Le smartphone a fait ses débuts l’été dernier après des mois de teasers, qui se sont peut-être retournés contre elle dans une certaine mesure, car certains consommateurs ont eu l’impression que le Nothing Phone (1) apporterait plus qu’il n’a finalement apporté.

La bonne nouvelle pour les fans de cette entreprise relativement récente est que nous savons que Nothing lancera un nouveau produit audio d’ici la fin de l’année. La mauvaise nouvelle est que nous ne savons presque rien de ce produit, à part son nom : le Nothing Ear (Stick).

La société a inclus quelques images de teasers avec son annonce, mais aucune d’entre elles ne nous donne vraiment un aperçu du produit, mais plutôt un récipient cylindrique (probablement le boîtier de charge) avec le logo de la société.

« La prochaine évolution » de sa propre gamme audio

Nothing présente les Ear (Stick) comme « la prochaine évolution » de sa propre gamme audio, renforçant la même philosophie que celle utilisée pour vanter son smartphone : celle d’un appareil simpliste qui ne gêne pas — peut-être au sens littéral cette fois-ci, puisque Nothing décrit le produit comme présentant une ergonomie « suprêmement confortable » et un design « léger comme une plume ». S’il y a un point qui semble digne d’intérêt, c’est la mention que les Ear (Stick) seront « moulés à vos oreilles ».

On ne sait pas si cela fait référence à une paire d’écouteurs fournis avec un mastic en silicone pour créer des moules d’oreille personnalisés, mais le concept lui-même est définitivement intrigant. En outre, Nothing a confirmé que les écouteurs seront dotés d’un « boîtier de charge unique », ce qui permet de dire qu’ils seront probablement dotés d’un véritable design sans fil.

Malheureusement, Nothing ne nous dit rien sur les spécifications et le prix du produit pour l’instant, mais il a précisé que le modèle arrivera avant 2023.