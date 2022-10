La OnePlus Nord Watch dotée d’un écran AMOLED est lancée en Inde

OnePlus a enfin présenté en Inde la Nord Watch dont elle a parlé ces derniers temps. C’est la première montre de la gamme Nord et la deuxième de la société. Elle est proposée à un prix abordable et présente des caractéristiques telles qu’un écran AMOLED, un indice IP68, et plus encore.

La Nord Watch est dotée d’un cadran carré, d’une structure métallique et d’un écran de 1,78 pouce. L’écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une luminosité de 500 nits et une résolution d’écran de 368 × 448 pixels. La montre est livrée avec des bracelets en silicone hypoallergénique et plus de 100 cadrans de montre à essayer.

Cette smartwatch prend en charge 105 modes sportifs, notamment le vélo, le yoga, le cricket, etc. Vous serez en mesure de prendre les mesures de données de santé aussi. Elle est livrée avec l’ensemble désormais habituel de fonctionnalités de santé comme un capteur de fréquence cardiaque sur 24 heures, un capteur SpO2 pour déterminer un niveau d’oxygène dans le sang, un tracker de sommeil et un moniteur de stress. En outre, les femmes peuvent suivre leurs règles.

Vous pouvez également suivre toutes vos données de santé comme les pas, les calories, etc. Vous pouvez également le faire depuis l’application N Health. La montre prend en charge les notifications de messages et d’appels, les commandes de musique et de caméra et la version 5.2 du Bluetooth. Elle utilise un système d’exploitation propriétaire basé sur RTOS, analogue à celui de la OnePlus Watch.

En outre, la Nord Watch est dotée d’une batterie de 230 mAh, qui est censée durer jusqu’à 10 jours sur une seule charge et jusqu’à 30 jours en veille. Elle est compatible avec Android et iOS.

Prix et disponibilité

La OnePlus Nord Watch est vendue au prix de 4 999 roupies (environ 65 euros) et est en concurrence avec la Realme Watch 3 Pro, et bien d’autres en Inde. Il sera disponible à l’achat, à partir du 4 octobre sur le site Web de l’entreprise.

La smartwatch est disponible dans les coloris Midnight Black et Deep Blue.