Microsoft teste un processus de mise à jour amélioré pour Windows 11

En outre, il existe trois « paquets de mise à jour » importants . Outre les Patch Tuesdays, qui lancent des mises à jour de sécurité, il y a les mises à jour optionnelles et les paquets d’activation. Toutes les mises à jour sont optimisées afin que les utilisateurs puissent profiter de paquets de mise à jour plus petits.

you might also like