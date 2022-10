Colab fait peau neuve et devient payant

Google change le modèle de paiement de Colaboratory, son système d’écriture de code Python. Connue de manière informelle sous le nom de Colab, la plateforme est conçue pour que les utilisateurs puissent écrire et exécuter du code Python à partir de leur navigateur, et est commercialisée pour tous les types d’utilisateurs, y compris les étudiants, les scientifiques des données et les chercheurs en IA.

L’entreprise se vante qu’aucune configuration n’est nécessaire et que, surtout, les utilisateurs bénéficient d’un accès gratuit aux GPU. Dans son premier changement de prix depuis que Google a lancé des plans Colab premium en 2020, Colab donnera désormais aux utilisateurs la possibilité d’acheter du temps de calcul supplémentaire dans Colab avec ou sans abonnement payant.

Dans un article publié sur le blog de TensorFlow, Chris Perry, chef de produit de Colab, déclare que le niveau gratuit de Colab « reste dans sa forme actuelle ». La différence est que les utilisateurs pourront désormais acheter des « unités de calcul », qui coûteront 9,99 dollars pour 100 unités ou 49,99 dollars pour 500 unités (sans remise sur les achats groupés).

« Ces mises à jour ont pour but de donner aux utilisateurs une meilleure visibilité sur les limites », a déclaré le porte-parole par e-mail. « Colab continuera à soutenir son niveau gratuit, y compris l’accès de base au GPU ».

Dans le cadre du déploiement, les clients payants obtiendront un accès supplémentaire aux GPU premium, qui sont « généralement des NVIDIA V100 ou A100 Tensor Core ». En revanche, les GPU standard (disponibles à la fois pour les clients gratuits et payants) sont « typiquement NVIDIA T4 Tensor Core ».

Une plateforme en vogue

Je mentionne « généralement », car Google précise que l’attribution du type de puce n’est pas garantie. La disponibilité et votre solde payant sont des facteurs qui sont pris en compte dans leur attribution. Il convient de noter que les GPU premium épuiseront vos « unités de calcul » plus rapidement que les GPU standard et seront donc plus coûteux.

La sensibilité autour des changements de prix reflète à quel point Colab a grandi depuis qu’il est sorti d’un projet interne de Google Research à la fin de 2017. La plateforme est devenue la plateforme de facto pour les démonstrations au sein de la communauté de recherche en IA — il n’est pas rare que les chercheurs qui ont écrit du code incluent des liens vers les pages Colab sur ou à côté des dépôts GitHub hébergeant le code.