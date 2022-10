L’application Dynamic Island pour Android, dynamicSpot, passe le million de téléchargements

Il suffit de taper sur le petit spot/popup noir dynamique pour ouvrir l’application affichée, d’appuyer longuement sur le popup pour le développer et afficher plus de détails

L’application dynamicSpot, qui, à l’origine, ne s’appliquait qu’à la caméra poinçonnée placée au centre lors de son développement initial, fonctionne désormais également avec un poinçon dans le coin gauche. Le développeur a également ajouté des commandes musicales Android. Et, le listing de l’application dans le Google Play Store fait maintenant référence à l’application comme la « Dynamic Island for Android ».

Repéré en premier lieu par AndroidPolice, DynamicSpot, disponible pour les smartphones Android dans le Google Play Store , compte désormais plus d’un million d’installations et n’est plus en version bêta .