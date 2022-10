Et si Google offrait une Pixel Watch lors de la précommande d’un Pixel 7 Pro ?

Google continue de lâcher des images et des vidéos du duo de Pixel 7 et de la Pixel Watch à mesure que l’événement de lancement se rapproche. L’entreprise a révélé une bonne quantité de détails sur ses produits à venir et les rumeurs semblent avoir fait fuiter leurs prix. Aujourd’hui, une source bien connu a révélé les cadeaux de précommande pour les smartphones.

Les Pixel 7 et 7 Pro ressemblent en grande partie à leurs prédécesseurs, ce qui est bien parce que Google a remanié en profondeur le design juste l’année dernière et cette année, il a ajouté quelques raffinements. Les smartphones seront alimentés par la puce Tensor de seconde génération et pourraient ramener la fonction de reconnaissance faciale tant attendue par les utilisateurs.

Les rumeurs ont révélé que le Pixel 7 commencera à 599 dollars, et le Pro à 899 dollars, comme l’année dernière. Ces prix raisonnables expliquent en partie pourquoi les smartphones Pixel 6 figurent parmi les meilleurs smartphones de l’année. Les smartphones devraient également conserver leurs prix de départ de 649 € et 899 € en Europe.

Selon Roland Quandt, les précommandes du Pixel 7 Pro seront accompagnées de la première smartwatch de Google, la Pixel Watch, qui est un produit très attendu et qui présente un design circulaire, une couronne numérique et un bouton, une intégration de Fitbit et fonctionne sous Wear OS 3. Les rumeurs ont suggéré qu’elle durera une journée sur une seule charge et elle commencera à 379 euros en France et le modèle cellulaire sera vendu 419 euros.

Quandt a également révélé le bonus de précommande pour le Pixel 7 standard. Il indique qu’il sera livré avec les Pixel Buds Pro, qui coûtent 219 euros en Europe. Les Buds ont été loués pour leur qualité sonore, leur longue autonomie et leur bonne annulation active du bruit.

Pixel 7 Pro pre-order gifts in some countries include the Pixel Watch.

Pixel 7 pre-order gifts in some countries include the Pixel Buds Pro. (read: UK) — Roland Quandt (@rquandt) October 1, 2022

Quandt a ajouté que ces offres ne seront probablement valables que dans certains pays seulement, avec un accent particulier sur le Royaume-Uni.

Rendez-vous le 6 octobre !

Google a régulièrement augmenté sa part de marché en Amérique du Nord et en Europe, et la majeure partie du crédit revient au Pixel 6. Au premier trimestre de 2022, Google était parmi les cinq premiers vendeurs de smartphones au Royaume-Uni, et le fait de fournir la Pixel Watch gratuitement pourrait aider l’entreprise à poursuivre sur sa lancée.

La famille Pixel 7 et la Pixel Watch seront officiellement dévoilées le 6 octobre. Les smartphones seront apparemment mis en vente le 18 octobre et la montre pourrait arriver dans les rayons le 4 novembre.