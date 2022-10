Une fuite massive de la Pixel Watch révèle des styles de bracelet, des cadrans de montre, et plus encore

Comme si le lancement de la Pixel Watch n’avait pas déjà été gâché par suffisamment de fuites, un nouvel ensemble d’images partagées avec Slashleaks montre la smartwatch avec encore plus de détails quelques jours avant l’événement de lancement de Google. Ces images s’ajoutent à ce que nous avons déjà vu dans une brève publicité de Google publiée la semaine dernière, révélant un éventail de styles de bracelets, davantage de cadrans de montre, ainsi que d’autres caractéristiques que la montre pourrait présenter.

Pour commencer, la Pixel Watch pourrait offrir des styles de bracelets en silicone en noir, blanc cassé, gris foncé et argent, ainsi que trois options tressées en orange, vert et noir. Il semble également que Google prévoit d’offrir deux styles de bracelets en cuir différents, y compris un ensemble élégant en orange, noir et argent, et une paire de bracelets d’aspect plus robuste en noir et vert.

Comme les images officielles l’ont montré, la Pixel Watch a un cadran circulaire et un design bombé. L’écran semble se courber sur les bords. Elle est fabriquée en acier inoxydable recyclé et dispose d’une couronne rotative.

Les images révèlent également une série de cadrans de montres différents, allant d’une simple aiguille des minutes et des heures avec la fréquence cardiaque de l’utilisateur, un style minimaliste qui épelle l’heure (qui semble un peu inutile, à mon avis), ainsi qu’une option plus décorative avec un design de paysage. Il y a aussi un ensemble d’images montrant d’autres fonctionnalités de la Pixel Watch, comme l’intégration de Fitbit, le support de Google Fast Pair, les appels d’urgence et la lecture de l’ECG.

Comme l’a noté 9to5Google, il semble que certaines de ces images pourraient provenir d’une liste de Pixel Watch sur Amazon qui a brièvement apparu en Allemagne. Le site allemand SmartDroid a capturé une capture d’écran de l’annonce (et aurait réussi à passer une précommande), mais elle semble avoir été retirée. Selon SmartDroid, le listing indique que la Pixel Watch pourrait être livrée avec l’application Google Home, une résistance à l’eau de 40 mètres, un écran en verre Corning Gorilla Glass, et un essai gratuit de 6 mois de Fitbit Premium.

Au prix de 360 euros

La Pixel Watch aurait un processeur et un coprocesseur sous le capot qui seront associés à 1,5 Go de RAM et 32 Go de stockage. Elle aura apparemment une autonomie d’une journée.

Le listing indique également que le prix de l’appareil est de 356,76 euros. Heureusement, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour voir si ces rumeurs sont vraies, car l’événement de lancement de Google Pixel est prévu pour ce jeudi 6 octobre.