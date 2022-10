Les spécifications des Google Pixel 7 et 7 Pro ont été dévoilées

Google lancera officiellement le Pixel 7, le Pixel 7 Pro et la Pixel Watch lors d’un événement prévu ce jeudi 6 octobre 2022. Mais la société nous a déjà donné notre premier aperçu du smartphone il y a cinq mois, et plus de détails ont fui depuis. Maintenant, une fiche technique prétendument saisie sur le site Web d’un opérateur mobile taïwanais fait le tour de la toile, et elle semble confirmer de nombreux détails précédemment divulgués.

Pixel 7 and Pixel 7 Pro specsheet is out Matches the one I had shared last week Pricing is the same as Pixel 6 series India pricing will be competitive … pic.twitter.com/hk3Xln6IEg —Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 2, 2022

Les deux smartphones devraient être équipés de processeurs Tensor G2, qui devraient être une mise à niveau relativement modeste par rapport au processeur Tensor de première génération de la société, apportant une augmentation d’environ 10 % des performances du processeur, mais jusqu’à 35 % de meilleurs graphiques.

La caméra, la mémoire et les caractéristiques de stockage ne semblent pas avoir beaucoup changé par rapport à la série Pixel 6 de Google. Et les tailles et les caractéristiques de l’écran sont également analogues (bien que l’écran du Pixel 7 soit un tout petit peu plus grand que celui du Pixel 6, et que les deux smartphones aient de nouvelles caméras frontales).

Pour le Pixel 7 Pro, nous pouvons donc nous attendre à un écran de 6,7 pouces à 120 Hz et à une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 50 mégapixels, un module ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels. Selon le listing d’aujourd’hui, le téléobjectif aura un zoom 5x, en hausse par rapport au zoom optique 4x du Pixel 6 Pro.

Il y avait déjà des rumeurs selon lesquelles Google utilisera de nouveaux composants pour la caméra téléobjectif et la fuite d’aujourd’hui a également révélé que la gamme numérique Super Res Zoom a augmenté de 20x à 30x. Le Pixel 6 Pro utilise sa caméra téléobjectif pour prendre des images macro et il semble que le Pixel 7 Pro sera en mesure de prendre des photos rapprochées encore meilleures avec une mise au point améliorée et la fonctionnalité sera appelée « Macro Focus ».

Pixel 7 Pro Pixel 7 Écran 6.7 pouces

Quad HD+

Jusqu’à 120 Hz 6.3 pouces

Full HD+

Jusqu’à 90 Hz Processeur Google Tensor G2 RAM 12 Go 8 Go Stockage 128 Go ou 256 Go Caméras (arrière) 48 mégapixels téléobjectif (5x)

50 mégapixels grand-angle

12 mégapixels ultra grand-angle (autofocus) 50 mégapixels grand-angle

12 mégapixels ultra grand-angle Caméra (frontale) 10.8 MP w/4K video support Fonctionnalités caméras Mise au point macro

Zoom 30x haute résolution

Real Tone

Film Motion Bur Zoom 8x haute résolution

Real Tone

Flou de mouvement vidéo Résistance à la poussière et à l’eau IP68 Securité Reconnaissance faciale

Déverrouillage par empreinte digitale

Puce de sécurité Titan M2 Batterie & charge Charge rapide avec et sans fil

La reconnaissance faciale de retour !

Quant au Pixel 7, il conservera l’écran de 6,3 pouces à 90 Hz du Pixel 6 et la configuration à double caméra arrière, mais abandonnera la caméra frontale de 8 mégapixels en faveur d’une caméra de 11 mégapixels. Non seulement cela aiderait à améliorer la qualité de l’image, mais pourrait également aider avec la fonctionnalité de reconnaissance faciale qui est mentionnée dans cette prétendue fiche technique.

Apparemment, Google utilisera le DPAF (auto-focus à double pixel) sur la caméra frontale de 11 mégapixels pour créer une carte de profondeur. Google utilise déjà le DPAF pour créer des cartes de profondeur pour le mode Portrait et la puce Tensor interne permet également une détection plus rapide et plus précise des visages pour la photographie.

La famille Pixel 7 sera entièrement dévoilée le 6 octobre, aux côtés de la première smartwatch de la société, qui, selon une rumeur, sera gratuite si vous précommandez le Pixel 7 Pro. Google pourrait également nous en dire plus sur la tablette Pixel lors de l’événement et pourrait également nous donner un aperçu de la rumeur Pixel Fold.