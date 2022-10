Garmin présente son premier tensiomètre connecté, le Index BPM, à 150 dollars

D’une certaine manière, je suis surpris que Garmin ait mis autant de temps à le faire — et il se peut que le Index BPM mette encore un certain temps à arriver sur d’autres territoires.

Il est également réglable, s’adaptant à des bras d’une circonférence comprise entre 25,4 et 43,2 cm, et a une autonomie de 9 mois , selon Garmin, grâce à quatre piles AAA. Actuellement, le Index BPM est homologué par la FDA , ce qui signifie que Garmin a pu démontrer que l’appareil est « substantiellement équivalent à un autre appareil légalement commercialisé » qui a été autorisé ou approuvé. Un exemple de produit similaire serait le Withings BPM Connect.

Et, de la même manière que la balance connectée Index S2 de Garmin, l’appareil peut être utilisé par plusieurs personnes : jusqu’à 16 personnes peuvent utiliser le Index BPM pour suivre leurs mesures et les synchroniser avec leurs comptes Garmin Connect individuels .

Il ne semble pas que ces mesures puissent communiquer entre elles pour le moment. Par exemple, elles ne seront pas intégrées à votre montre Garmin et n’affecteront pas des fonctions telles que la préparation à l’entraînement. Cependant, il s’agit d’un développement important pour ceux qui sont déjà intégrés dans l’écosystème Garmin, et ceux qui ne veulent pas attendre que la société publie une fonction de pression artérielle pour ses wearables.

« Lorsque vous utilisez le Index BPM dans le cadre de l’écosystème plus large de Garmin, toutes vos données de santé et de fitness peuvent être visualisées directement dans Garmin Connect, ce qui vous permet d’avoir un aperçu plus complet de votre santé globale dans une seule application », a déclaré Dan Bartel, vice-président de Garmin chargé des ventes mondiales aux consommateurs.