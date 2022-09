Une expérience plus visuelle et de nouvelles fonctionnalités pour Google Recherche

Lors de l’événement Search On, Google a expliqué comment l’apprentissage automatique l’aide à créer des expériences de recherche qui reflètent la façon dont les gens donnent un sens au monde. En outre, en interprétant l’information sous ses nombreuses formes, des mots aux images en passant par le monde réel, ils peuvent aider les utilisateurs à recueillir et à explorer des données de manière innovante.

Google rend la recherche visuelle plus naturelle et plus intuitive pour les utilisateurs.

Google Lens vous permet d’effectuer des recherches par caméra ou par image. Google a introduit la recherche multiple cette année, rendant la recherche visuelle plus naturelle. La recherche multiple vous permet de capturer une image ou une capture d’écran et d’y ajouter des mots, par exemple en pointant un objet et en posant une question à son sujet. De plus, la recherche multiple est disponible dans le monde entier en anglais, et le sera bientôt dans plus de 70 langues.

Lors de la conférence I/O de Google, la société a présenté en avant-première « Recherche multiple à proximité », qui permet aux utilisateurs de photographier un repas ou un objet et de le trouver à proximité. Cette nouvelle approche de la recherche vous aidera à identifier les entreprises locales, que vous souhaitiez soutenir la boutique de votre quartier ou que vous ayez besoin d’un article aujourd’hui. « Recherche multiple à proximité » sera lancé aux États-Unis cet automne.

With multisearch, you can take a pic *and* ask a question to get the look you want or fix something. 🤯 We’re bringing this new way to search to 70+ languages. And soon, you’ll be able to add “near me” to your image to find what you’re looking for nearby. #SearchOn pic.twitter.com/RHxRQm42EU

What you love about Translating with Lens is now even better. 💡

With major advancements in AI, translated text appears seamlessly integrated, as if it was part of the original picture. Turning text … into context! #SearchOn pic.twitter.com/N8YySv87z1

—Google (@Google) September 28, 2022