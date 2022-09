Le Galaxy S23 Ultra ne sera pas forcément une mise à niveau

Samsung devrait retirer le voile sur la gamme Galaxy S23 au début de l’année 2023, et étant donné que nous ne sommes qu’à quelques mois du moment où l’annonce est censée se produire, nous avons enfin la chance de voir à quoi le nouveau modèle va ressembler.

Les rendus publiés par SmartPrix montrent le Galaxy S23 Ultra dans toute sa gloire, et à première vue, il y a peu de raisons de s’enthousiasmer cette fois-ci. En effet, le Galaxy S23 Ultra ne semble pas s’accompagner de trop d’améliorations, car en termes de design, il n’y a presque rien de différent par rapport au Galaxy S22 Ultra.

Cependant, il y a quelques légers changements. Alors que cette fuite suggère que le smartphone aura à nouveau un écran de 6,8 pouces, les dimensions semblent légèrement différentes, s’élevant à 163,4 x 78,1 x 8,8 mm, contre 163,3 x 77,9 x 8,9 mm sur le Galaxy S22 Ultra. L’écran aura aussi apparemment quelques améliorations, comme être plus lumineux et offrir une meilleure précision des couleurs et des performances HDR.

Parmi les autres changements annoncés pour le Galaxy S23 Ultra, citons des côtés moins incurvés, et les deux plus petits capteurs de la caméra qui seront au même niveau que l’arrière, alors que sur le S22 Ultra ils dépassaient un peu. La bonne nouvelle est que si le design ne change pas beaucoup, les spécifications pourraient changer.

En effet, très probablement, les Sud-Coréens s’en tiendront aux mises à niveau sous le capot, alors attendez-vous à de nouveaux composants en interne, une plus grande batterie et de meilleures caméras.

Une annonce anticipée ?

La série Galaxy S23 pourrait voir le jour plus tôt que prévu, car Samsung souhaite apparemment mettre les appareils sur le marché le plus tôt possible. Les personnes au fait de la question parlent d’un lancement deux ou trois semaines plus tôt, ce qui signifie que le Galaxy S23 pourrait être annoncé courant janvier. Si c’est le cas, alors les ventes réelles pourraient démarrer début février également.

À ce stade, il semble que le nouveau smartphone de Samsung sera alimenté par le processeur Snapdragon 8 Gen 2, et il y a une chance que la disponibilité de cette version soit étendue à plus de marchés à travers le monde, y compris ceux qui recevaient auparavant seulement la puce Exynos.

Auparavant, il a été dit que Samsung pourrait abandonner la version Exynos, mais il semble maintenant qu’elle sera vendue aux côtés du Snapdragon. Bien sûr, c’est quelque chose qui doit encore être confirmé par Samsung elle-même, mais de tels détails vont probablement fuir dans les mois à venir alors que nous approchons du lancement officiel prévu au début de 2023.