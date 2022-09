Les Galaxy S23 et Galaxy S23+ de Samsung font surface dans des rendus

Selon la dernière rumeur , le Galaxy S23+ sera doté d’un écran de 6,6 pouces et mesurera 157,7 x 76,1 x 7,6 mm, presque analogue au S22+. Une augmentation d’environ 0,3 mm de la hauteur et de la largeur des modèles Galaxy S23 pourrait ne pas faire de différence.

Selon le rapport , le Galaxy S23 sera doté d’un écran de 6,1 pouces et mesurera 146,3 x 70,8 x 7,6 mm, presque analogue au S22. Il n’est pas clair si le smartphone disposera d’une plus grande batterie, mais de précédents rapports ont révélé que le smartphone conservera la charge rapide de 25 W.

En outre, les images montrent un écran plat, analogue à la série Galaxy S22 , mais la barre de la caméra a été supprimée, et ressemble au Galaxy S22 Ultra . Cependant, la disposition verticale des triples caméras arrière est analogue à celle des S22 et S22+.

Les premiers rendus des Galaxy S23 et S23+ ont fait surface en ligne . Les rendus du Galaxy S23 présentent l’appareil en blanc/argent et mettent en évidence un nouveau design (bien que très familier). Les rendus du Galaxy S23+ sont très analogues à ceux de son petit frère. Le S23+ arbore une finition noire et présente le même nouveau design.