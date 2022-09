La fuite du Galaxy S23 laisse entrevoir des caractéristiques de charge décevantes

Cette semaine a été marquée par des rumeurs décevantes concernant la batterie du futur Galaxy S23. Tout d’abord, il a été dit que le smartphone verra une très légère augmentation de 5 % de la taille de la batterie, ce qui sera probablement complètement imperceptible pour la plupart de ses utilisateurs. Aujourd’hui, une nouvelle fuite a révélé que le Galaxy S23 ne supportera que la charge filaire de 25 W.

Selon Ice Universe sur Twitter, le Galaxy S23 a passé sa certification réseau, mais dans la documentation qui accompagne cette approbation, il a été révélé qu’il ne prendrait en charge que la charge de 25 W. Cette nouvelle est à la fois surprenante et non surprenante puisque le 25W a été la charge adoptée par Samsung dans ses flagships durant les quatre dernières années.

The Galaxy S23 has passed the network certification and still uses the basic specifications of 25w. Almost the slowest charging in the mobile phone industry. pic.twitter.com/Vg4py8dNQT

— Ice universe (@UniverseIce) September 23, 2022