L’Apple Watch Ultra s’avère plus résistante qu’une table lorsqu’on la frappe avec un marteau

Apple a lancé en fanfare son Apple Watch Ultra au début du mois, et étant donné que l’appareil est maintenant expédié aux clients du monde entier, nous voyons la smartwatch être soumise à toutes sortes de tests.

Proposée à partir de 999 euros, l’Apple Watch Ultra est dotée d’une structure en titane, d’une connectivité cellulaire et d’un GPS à double fréquence, avec une autonomie pouvant atteindre 36 heures. L’écran est recouvert d’une protection en saphir et la couronne numérique est plus grande sur le côté. Comme on suppose que l’utilisateur emportera son appareil dans des conditions météorologiques plutôt extrêmes, l’Apple Watch Ultra peut survivre à des températures inférieures à zéro ou largement supérieures.

La Watch Ultra est également étanche jusqu’à 100 mètres, soit deux fois la profondeur de tous les modèles précédents d’Apple Watch, selon Apple, avec la mise en garde suivante : « Elle peut être utilisée pour la plongée sous-marine loisir (avec une application tierce compatible de l’App Store) jusqu’à 40 mètres et les sports nautiques à grande vitesse », mais « ne peut pas être utilisée pour la plongée en dessous de 40 mètres ».

L’un des plus récents a été réalisé par TechRax sur YouTube, et son objectif est aussi simple que possible : déterminer à quel point l’Apple Watch Ultra est vraiment durable. Le YouTuber a donc décidé de frapper l’Apple Watch Ultra avec un marteau à plusieurs reprises, juste pour déterminer si le cristal de saphir qui protège l’écran est effectivement aussi durable qu’Apple l’annonce. Et, il s’avère qu’il l’est vraiment, puisque la Watch Ultra a survécu aux coups de manière tout à fait honorable.

En fait, la table sur laquelle elle se trouvait a cédé beaucoup plus tôt, l’écran de l’Apple Watch Ultra ne se fissurant qu’après avoir été frappé à plusieurs reprises avec beaucoup plus de puissance.

Et dans les conditions extrêmes ?

Un autre YouTube a décidé de mettre toutes ces affirmations à l’épreuve et a publié des images de sa chambre de torture où l’Apple Watch Ultra a été immergée de façon factice à des profondeurs extrêmes. Eh bien, extrême pour la catégorisation de l’appareil, mais la Ultra a passé la plongée profonde avec brio. La robuste montre a été soumise à une simulation d’une immersion de 51 m et a survécu, tandis que l’application montre clignotait en jaune et affichait le maximum de la montre « au-delà de 40 mètres » de mesure, tandis que l’application santé s’en sortait un peu mieux et affichait un avertissement « au-delà de 44 m » avant que la montre ne soit ramenée à la « surface ».

Apple elle-même a fait l’éloge de la Watch Ultra, affirmant qu’il s’agit de la smartwatch la plus durable qu’elle ait jamais créée. « Fabriquée en titane de qualité aérospatiale, l’Apple Watch Ultra offre l’équilibre parfait entre poids, durabilité et résistance à la corrosion. Les bords du boîtier épousent les contours du verre plat en cristal de saphir de façon à protéger l’écran Retina d’une luminosité de 2 000 nits, soit le double par rapport aux modèles précédents d’Apple Watch. Le nouveau bouton Action, orange vif, peut être facilement personnalisé pour accéder instantanément à diverses fonctionnalités comme Exercices, Compass Waypoints et Point de départ », a déclaré la société lors de l’annonce de l’appareil.