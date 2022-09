Dites adieu à votre compte Fitbit en 2023

Les informations sur la migration forcée proviennent d’une page d’assistance Fitbit mise à jour. En plus d’expliquer le fonctionnement de la migration, la page indique que les comptes Fitbit resteront pris en charge « au moins jusqu’au début de 2025 ». Fitbit promet plus d’informations sur le passage aux comptes Google l’année prochaine.

